SNTE entrega aparatos a estudiantes

NUEVO LAREDO, TAM.- En una sencilla, pero emotiva ceremonia, profesores integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Nuevo Laredo (SNTE), realizaron la entrega de aparatos electrónicos a alumnos de educación básica que requerían de este apoyo para seguir sus estudios a distancia, en esta temporada de pandemia.

Fueron 40 aparatos los donados, resultado de la campaña “Quédate en clases 2020” que a nivel nacional y estatal efectuó el SNTE.

Esta ceremonia de entrega, se realizó ayer a las 10:00 de la mañana en la primaria de tiempo completo “Horacio Garza Garza”, ubicada en el Ejido “El Bayito”.

Martha Elvia García Monsivaís, coordinadora de la Secretaría de Organización 01 del SNTE en Nuevo Laredo, agradeció el apoyo que maestros, empresarios y ciudadanía otorgaron a esta campaña a favor de los estudiantes de carencias tecnológicas.

“El acopio inició el 14 de septiembre, hoy culmina en esta escuela Horacio Garza Garza, nos enorgullece poder ayudar a estos niños para que no se pierdan sus clases, fue la campaña del sindicato “Quédate en Clases 2020″, con estos aparatos vamos a poder apoyar un poquito, porque son muchos a los niños que les hace falta un aparato electrónico”, explicó.

García Monsivaís agradeció el apoyo de las empresas locales que donaron los equipos de cómputo, televisiones, teléfonos celulares, tabletas electrónicas, radios, además de 40 mochilas con útiles escolares.

“Esta campaña se inició a nivel nacional por nuestros líderes sindicales Alfonso Cepeda Salas, nuestro secretario general y a nivel estatal José Rigoberto Guevara Vázquez. Además recibimos de empresas como Oxxo, Palos Garza, los secretarios generales también se sumaron a esta causa, la sociedad civil y uno muy en especial de un niño que dio sus ahorros, y nos conmovió mucho porque entregó sus ahorros para comprar una televisión para los niños de escasos recursos”, agregó.

En este evento se contó con la presencia del Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) Aurelio Uvalle Gallardo, la directora de esta escuela Arizbe Cruz Guijón entre otros asistentes.

Por su parte, Jazmín Elizabeth Guzmán Martínez, alumna de 5 grado agradeció la donación de un celular, aparato que le será de gran ayuda para estudiar sin complicaciones apoyada por su mamá Elizabeth Márquez Gómez.

“Estoy muy contenta, muy agradecida, porque este teléfono me servirá para poder estudiar, solamente tenemos uno en mi casa y tenía que esperar a que me lo prestaran y me retrasaba en las tareas, ya con esto podré estudiar y estar al corriente”, concluyó.