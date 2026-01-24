Smotherman se desmaya tras pesaje para UFC 324

Dana White, presidente de la UFC, se dirige al escenario antes de una conferencia de prensa para UFC 324, el jueves 22 de enero de 2026, en Las Vegas. (Steve Marcus/Las Vegas Sun vía AP)

LAS VEGAS (AP) — El peleador de peso gallo Cameron Smotherman se desplomó el viernes por la tarde inmediatamente después de pesarse, y su combate con Ricky Turcios en UFC 324 fue cancelado.

Smotherman se dirigió al escenario aparentemente sin complicaciones. Pero al subirse a la báscula y dar el peso de 135,5 libras para el evento del sábado, sus ojos parecían pesados, parpadeando lentamente dos veces. Se bajó hacia su izquierda, tambaleándose hacia las escaleras y cayendo de cara al escenario en un momento aterrador.

Smotherman golpeó su cabeza y barbilla en el escenario.

Después de sentarse brevemente con ayuda, Smotherman se recostó sobre su lado izquierdo antes de ser girado sobre su espalda mientras los médicos acudían rápidamente en su ayuda para brindarle tratamiento médico.

Una vez más, aproximadamente tres minutos después de colapsar, Smotherman fue asistido para sentarse durante otro minuto antes de ser levantado, donde pareció perder el conocimiento mientras era llevado fuera del escenario por el personal de UFC.

Un portavoz de UFC dijo que Smotherman fue trasladado desde el T-Mobile Arena a un hospital para evaluaciones de precaución y está siendo dado de alta.

Smotherman iba a enfrentarse a Turcios en una pelea preliminar. UFC 324 será el primero en transmitirse en Paramount+, el nuevo socio exclusivo de transmisión para la organización después de siete años exitosos con ESPN.