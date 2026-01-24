Ryan Wedding, exolímpico de snowboard en la lista de ‘Más Buscados’ del FBI, fue arrestado en México

ARCHIVO - Una imagen del exsnowboarder olímpico canadiense Ryan Wedding, quien se encuentra prófugo y ha sido acusado de presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de tráfico de drogas, se muestra en un monitor de video junto con ladrillos de cocaína, en primer plano, durante una conferencia de prensa en las oficinas del FBI en Los Ángeles, el 17 de octubre de 2024. (Foto AP/Damian Dovarganes, Archivo)

ONTARIO, California, EE.UU. (AP) — Ryan Wedding, un ex snowboarder olímpico de Canadá que estaba entre los principales fugitivos del FBI, y acusado del traslado de unas 60 toneladas de cocaína desde América Latina hacia Estados Unidos anualmente y de orquestar varios asesinatos, fue arrestado en México y luego trasladado a California, informaron las autoridades el viernes.

Wedding, de 44 años, se entregó el jueves en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. El director del FBI, Kash Patel, dijo que su arresto se produjo después de que investigadores estadounidenses trabajaran con autoridades de México, Canadá, Colombia y República Dominicana durante más de un año.

Las autoridades informaron que Wedding utilizaba camiones semirremolques para trasladó cocaína entre Colombia, México, Canadá y el sur de California, y creen que operaba bajo la protección del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México. Las autoridades dijeron que sus alias incluían “El Jefe”, “Enemigo Público” y “James Conrad Kin”.

“Es el El Chapo moderno”, dijo Patel en una conferencia de prensa en California, comparando a Wedding con Joaquín “El Chapo” Guzmán, el legendario ex líder del cártel de Sinaloa que está encarcelado en Estados Unidos tras declararse culpable de cargos de tráfico de drogas.

Wedding fue previamente condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y fue sentenciado a prisión en 2010, según muestran los registros federales. Ahora enfrenta cargos relacionados con la operación de una red de tráfico de drogas multinacional, así como los asesinatos de un testigo federal y otras tres personas.

No se supo de inmediato si Wedding tenía un abogado que pudiera comentar en su nombre. No tenía abogados anotados en los registros de la corte federal para los casos pendientes en su contra.

‘Se necesita un frente unido’

Las autoridades estadounidenses creen que el ex olímpico, quien compitió en una solitaria competencia para su país natal en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, había estado escondido en México durante más de una década antes de su captura.

Wedding fue añadido a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI en marzo pasado, y las autoridades habían ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto y condena.

“Cuando vas tras un tipo como Ryan Wedding, se necesita un frente unido, y eso es lo que estás viendo aquí”, dijo Patel, quien se negó a dar detalles sobre el arresto. Elogió al gobierno de México y las “alianzas globales” por sus roles en la operación.

El Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, escribió en X el viernes temprano que un ciudadano canadiense se había entregado en la embajada de Estados Unidos. Un miembro del gabinete de seguridad de México dijo posteriormente a The Associated Press que ese individuo era Wedding. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar públicamente.

Se espera que Wedding comparezca en la corte federal el lunes, dijo Akil Davis, director asistente a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Davis dijo que 36 personas han sido arrestadas en conexión con la red de drogas que se acusa a Wedding de dirigir, y las autoridades incautaron grandes volúmenes de drogas, armas y dinero en efectivo, así como millones de dólares en automóviles, motocicletas, obras de arte y joyas de Wedding y otros acusados en el caso. Hay recompensas de hasta dos millones de dólares disponibles por información que conduzca a arrestos y condenas adicionales.

Cargos de ordenar asesinatos

Wedding fue acusado en 2024 en Estados Unidos de cargos federales de dirigir una empresa criminal, asesinato, conspiración para distribuir cocaína y otros delitos. Los fiscales dijeron que la red de drogas de Wedding movía grandes cargamentos de cocaína desde Colombia a través de México y California hacia Canadá y otros lugares en Estados Unidos.

Los cargos de asesinato acusan a Wedding de dirigr los asesinatos en 2023 de dos miembros de una familia canadiense en represalia por un cargamento de drogas robado, y de ordenar un asesinato por una deuda de drogas en 2024.

En noviembre pasado, la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que Wedding también había sido acusado de orquestar el asesinato de un testigo en Colombia para ayudarlo a evitar la extradición a Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que Wedding y sus co-conspiradores utilizaron un sitio web canadiense llamado “The Dirty News” para publicar una fotografía del testigo para que pudiera ser identificado y asesinado. El testigo fue seguido hasta un restaurante en Medellín en enero y le dispararon en la cabeza.

Wedding enfrenta cargos separados de tráfico de drogas en Canadá que datan de 2015, según la Real Policía Montada de Canadá.

Segundo fugitivo del FBI también capturado

Patel identificó a un segundo fugitivo capturado como Alejandro Rosales Castillo, un ciudadano estadounidense de 27 años acusado de asesinato en el homicidio en 2016 de una mujer de Carolina del Norte. También enfrenta un cargo federal de fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento. Según el FBI, Castillo fue arrestado hace una semana en México.