‘Smallville’, 20 años después

CIUDAD DE MÉXICO.- Para celebrar los casi 20 años de Smallville, serie que plasmó en la televisión el origen de Superman, los actores de la serie, Tom Welling, Sam Witwer, Laura Vandervoort y Michael Rosenbaum, tuvieron un reencuentro virtual en la New York Comic Con

Durante la transmisión, este sábado, el elenco compartió para sus fans anécdotas de sus mejores y peores momentos en el set, así como lo que significó formar parte de este heroico reparto, admitiendo que algunos no llegaron a medir el impacto de sus roles ni la magnitud del universo al que se estaban sumando.

“Cuando conseguí el protagónico recuerdo haberle dicho a mis padres, y mi mamá dijo: ‘¡Wow!, ¿entonces eres Superman?’. Y yo: ‘No, no, soy Clark Kent’. Y ella insistía: ‘Sí, por eso, ese es Superman’. Y yo: ‘No, no, no es Superman aún’. Pero eso fue y es algo con lo que siempre he cargado, todos son como: ‘¡Hey Superman!’, y yo: ¡No, no aún! Entonces fue una cosa muy loca.

“No crecí en una familia de fanáticos de cómics y creo que me ayudó mucho porque toda el concepto de Clark es que no tiene idea de quién iba a llegar a ser y eso lo hizo todo mucho más fácil”, compartió Welling durante el reencuentro.

Que fuera una historia basada en el génesis del superhéroe y de su némesis Lex Luthor, que fue interpretado por Rosenbaum, ayudó a la creación y autenticidad en ambos personajes, pues los intérpretes pudieron explorar más a fondo en sus emociones y no en lo establecido dentro de los cómics.

“Tom y yo hemos hablado muchas veces de lo afortunados que fuimos de no tener redes sociales en ese momento, estuvimos todo el tiempo en Vancouver filmando 10 meses al año y no sabíamos nada acerca de Superman.

“Sí amé al Superman de Christopher Reeve y la película, pero no sabía a muerte todo acerca de ella. Entonces para mí fue como decirme: sólo haz el rol, lee las líneas, lidia con lo que lidia y sigue tus instintos”, aseguró Rosenbaum.

La producción de Alfred Gough y Miles Millar, que estrenó en octubre de 2001, alcanzó 10 temporadas y obtuvo tres premios Emmy.

Check out the Smallville 20th Anniversary panel that I moderated for @NY_Comic_Con Watch until the end to experience @SamWitwer doing an amazing impersonation of @SirPatStew Here’s the link to watch: https://t.co/RpP8ftIMCe

— Garrett Wang (@GarrettRWang) October 10, 2020