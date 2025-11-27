Sismo de 6.0 sacude Anchorage, Alaska, es el más fuerte desde 2021

El sismo del jueves es el más grande que ha afectado la parte sur central de Alaska desde 2021, informó KTUU TV

El epicentro se localizó 44 km al oeste de Big Lake, con una profundidad intermedia de 80 km.

SUSITNA, Alaska.- Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el área metropolitana de Anchorage la mañana del jueves, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El sismo ocurrió a las 8:11 de la mañana hora local a una profundidad de 69 kilómetros (43 millas), de acuerdo con el USGS. Su epicentro se localizó a 12 kilómetros (7 millas) al oeste-noroeste de Susitna, Alaska, un área situada a unos 108 kilómetros (67 millas) al noroeste de la ciudad. No se reportaron daños significativos hasta el momento.

Tampoco se esperaba un tsunami, según informó el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

Alaska es el estado más propenso a terremotos en Estados Unidos y una de las regiones más sísmicamente activas del mundo, según el USGS. El estado experimenta un terremoto de magnitud 7 casi cada año.

