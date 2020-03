Siguen abiertos los puentes internacionales

NUEVO LAREDO, TAM.- La afluencia vehicular y peatonal ha disminuido hasta en 50 por ciento en los puentes internacionales de Nuevo Laredo.

Durante el sábado, el movimiento en los puentes internacionales uno y dos, fue mínimo debido a la contingencia desatada por el COVID-19 y las supuestas medidas adoptadas por autoridades del vecino país.

Este medio informativo, estuvo en el cruce denominado Puerta de las Américas, donde un vocero comentó que regularmente cruzan entre 7 a 8 mil peatones diarios, además de 4 mil 500 vehículos aproximadamente, mientras que por el Juárez Lincoln, el cruce normal de autos se ubica en 7 mil 500. Todo este movimiento ha disminuido en más del 50 por ciento desde el viernes anterior.

El vocero afirmó que no hay indicaciones de cerrar puentes sólo hay algunas restricciones dirigidas a la población, en el sentido de que si no es un caso urgente el que les lleve a cruzar hacia el vecino país, se abstengan de hacerlo, es decir, no paseos, no vacaciones.

No existe una alerta que diga que se cierran los cruces internacionales, la información que existe esta dirigida a las personas que regularmente cruzan y regresan, para que sólo crucen en casos muy necesarios.

A pesar de que no existe un orden de cierre, sí es realidad que el aforo vehicular y peatonal ha disminuido más del 50 por ciento, concluyó el vocero.