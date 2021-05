Sigue en descenso casos de Covid-19

Solo hay 4 pacientes hospitalizados. Autoridades recomiendan no bajar la guardia y seguir con las medidas sanitarias.

NUEVO LAREDO, TAM.- Aunque desde hace semanas que han disminuido los internamientos de casos COVID-19 en el Hospital COVID, el doctor Filiberto Martínez Cuellar, epidemiólogo del Hospital General “Solidaridad”, señaló que no por ello la población debe bajar la guardia, y seguir con las medidas sanitarias.

El galeno manifestó que hasta el momento solamente tienen cuatro pacientes internados, de los cuales solamente uno está confirmado con el virus de esta enfermedad, de los otros tres están esperando solamente los resultados.

“Aunque cualquier paciente que llega aquí al hospital debe ser sospechoso tenga síntomas o no, porque no sabemos si alguna persona llega por alguna molestia que no es de urgencia, pero que puede ser asintomática, y eso es de mucho riesgo”, explicó.

Destacó que debido a ello tanto el personal médico como de enfermería además de los camilleros ha tenido un respiro, recordando los meses pasados donde el trabajo fue muy arduo y muy pesado precisamente por el número de contagios que se estaban presentando.

Reveló que en el mes de enero de este año la situación que se vivió fue muy crítica porque a diario llegaban pacientes con coronavirus, muchos de ellos ya muy graves que desafortunadamente solo llegaban a morirse.

Añadió que todavía no se debe confiar la población, ya que de un momento a otro se puede presentar un rebrote de coronavirus, mayormente cuando se aproximan fechas donde hay festejos, como lo es el 10 de mayo Día de las Madres, y el Día del Maestro.

Martíne4z Cuellar indicó que en este tipo de fechas siempre hay festejos, donde muchas personas ya no le dan importancia a las medidas de sanidad, por lo que al relajarse y convivir en aglomeraciones sin ninguna protección, se pueden presentar los contagios.

“Ojala y la ciudadanía siga haciendo conciencia que aún no debemos llevar una vida normal, aún no hemos salido de esta pandemia, si ya nos cuidamos tanto tiempo, porque echar por la borda todo el sacrificio hemos hecho”, seguimos con el lavado de manos, uso del gel y la sana distancia”, concluyó.