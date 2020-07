“Siento que es mi despedida del Leganés; no fui capaz de cumplir el objetivo”: Javier Aguirre

MADRID, ESP.- El Leganés no pudo vencer al Real Madrid y consumó su descenso a Segunda División, por lo que Javier Aguirre siente que fue su despedida tras no lograr el objetivo.

“Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada… es tiempo de reflexión”, mencionó.

El estratega mexicano también aseguró que él es el máximo responsable, pues dejaron muchos puntos en el camino.

“El entrenador es el máximo responsable. Intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos, pero llegamos con más probabilidades hoy.

“Fue un tema de capacidades, no de actitudes. Gracias a la afición nos dejamos la piel. No pudo ser por pequeños detalles”, añadió.

El Vasco se mostró orgulloso de sus jugadores: “Entregaron todo lo que tenían, nadie se guardó nada… Soy un pepinero más”.