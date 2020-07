Show de JLo y Shakira, nominado el Emmy

El Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira obtuvo cuatro candidaturas al Emmy. [Foto: Archivo]

NUEVA YORK.- El espectáculo de Jennifer López y Shakira en el medio tiempo del Super Bowl recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy.

El Super Bowl LIV Halftime Show Starring Jennifer Lopez And Shakira obtuvo cuatro candidaturas, incluyendo a mejor especial de variedades en vivo.

No estuvo claro si López y Shakira fueron específicamente nominadas, pero cantantes de Super Bowls anteriores como Beyoncé, Lady Gaga y Bruno Mars han sido nominados al Emmy por sus actuaciones.

El espectáculo también fue reconocido por su Dirección, Diseño de Iluminación y Dirección Musical.

Otros cantantes también harán historia ahora en los máximos premios de televisión en Estados Unidos, como Pharrell Williams, quien fue postulado a Mejor Música y Letra Original por “Letter to My Godfather” de The Black Godfather, un documental de Netflix sobre el ejecutivo musical Clarence Avant. Comparte la candidatura con su socio productor de Neptunes, Chad Hugo.

Con ellos se miden Reznor y Atticus Ross de Nine Inch Nails por su trabajo en Watchmen, el productor y cantante Labrinth por Euphoria y la cantautora Ingrid Michaelson por Little Fires Everywhere.

El documental de Apple TV+ Beastie Boys Story obtuvo cinco menciones, incluyendo dos específicas para los miembros de la banda Mike.

RZA de Wu-Tang Clan obtuvo una candidatura a Mejor Tema Principal por su pieza para la serie de Hulu Wu-Tang: An American Saga, mientras que el frecuente colaborador de Childish Gambino, Ludwig Göransson -quien ha ganado tres Grammy además de un Óscar, por la música de Black Panther-, fue postulado a mejor composición musical para una serie por The Mandalorian de Disney+.