Sheinbaum tras hablar con Trump: “Seguimos colaborando sin necesidad de una intervención”

La mexicana dijo que Trump le preguntó su opinión sobre el ataque a Venezuela

La negociación liderada por Claudia Sheinbaum con Donald Trump se basa en mantener la "cabeza fría". [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el lunes la posibilidad de una acción unilateral estadounidense en territorio mexicano tras conversar con Donald Trump después de que éste insistiera en su deseo de actuar contra los cárteles en México tras el ataque a Venezuela y la detención de su presidente Nicolás Maduro.

A una pregunta expresa de la prensa durante la conferencia matutina diaria sobre si quedó descartada una acción militar de Estados Unidos contestó con un contundente “sí”.

“Queda claro que seguimos colaborando y coordinando sin necesidad de una intervención por parte del gobierno de Estados Unidos”, agregó.

La conversación, de tono “muy amable” y de 15 minutos, comentó Sheinbaum, tuvo lugar después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, pidiera el domingo a su homólogo mexicano Juan Ramón de la Fuente resultados más tangibles en la lucha contra los cárteles.

La mandataria subrayó que al margen de las declaraciones públicas y en redes de Trump —que ella misma ha minimizado en varias ocasiones— hay que buscar siempre un diálogo directo para que queden claras las posiciones.

Trump “todavía nos insistió en que, si nosotros lo pedíamos, ellos podían ayudar” con fuerzas militares, algo que se ha repetido en numerosas ocasiones desde que el republicano llegó a la Casa Blanca hace casi un año y que Sheinbaum siempre ha rechazado.

“Le dijimos ‘hasta ahora vamos muy bien, no es necesario’, además, está la soberanía de México y la integridad territorial y lo entendió”, explicó. “Fue receptivo, escuchó, dio su opinión y quedamos en seguir trabajando”, agregó.

La mexicana dijo que Trump le preguntó su opinión sobre el ataque a Venezuela, algo que Sheinbaum condenó desde el primer día, pero que no se habló de Cuba, uno de los países en la mira de Washington y para el que México se ha convertido en proveedor clave de petróleo tras la paralización del abastecimiento de crudo venezolano.