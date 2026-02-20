Sheinbaum, a favor de liberación del peruano Pedro Castillo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum se manifestó el viernes a favor de la liberación del expresidente peruano Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión al intentar cerrar el Congreso de su país en 2022.

Sheinbaum salió una vez más en defensa de Castillo, quien la víspera pidió un indulto al presidente interino José María Balcázar. La mexicana afirmó en su habitual conferencia matutina que “no tiene razón de ser la detención” de Castillo y reiteró que su remoción tuvo que ver con “motivos políticos”. “Ojalá y Pedro Castillo pueda salir de su detención”, agregó.

El exmandatario peruano (2021-2022) presentó el jueves un pedido de indulto alegando que es víctima de una “persecución política”. Castillo se postuló por el partido Perú Libre, la misma organización con la que Balcázar llegó al Congreso. Castillo cumple prisión en una cárcel construida para albergar a expresidentes peruanos sentenciados.

La víspera, un poco más temprano de la petición de Castillo, Balcázar dijo a la radio peruana Exitosa que el caso del expresidente “está judicializado” y que existe una apelación en curso. No dio detalles.

Sheinbaum indicó que con el nuevo gobierno de Balcázar se buscará retomar la solicitud de salvoconducto para la ex primera ministra peruana de Castillo, Betssy Chávez, a quien México le otorgó en noviembre el asilo diplomático luego de que se refugiara en su embajada en Lima.

La medida a favor de Chávez, quien enfrenta una condena por rebelión, desencadenó la ruptura de relaciones entre México y Perú luego de años de tirantes relaciones que se vieron atizadas por las frecuentes declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y Sheinbaum a favor de Castillo.

El jueves Balcázar dijo también que estudiará con la cancillería peruana la situación jurídica de Chávez. “Eso tiene que canalizarse vía diplomática, yo no creo que eso sea un tema tan prioritario, ni tampoco difícil de solucionar”, indicó.

En diciembre 2022 el Parlamento peruano destituyó a Castillo poco después que el mandatario intentó cerrar el Congreso en medio de investigaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción. Su apresamiento inició una serie de protestas en los Andes y Lima que dejó 50 muertos.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, y los dos hijos menores de la pareja, recibieron asilo en la embajada mexicana en Lima y luego viajaron a México, donde viven desde entonces.