¡Shawn Mendes anuncia gira mundial en el 2022!

CIUDAD DE MÉXICO.- Shawn Mendesanunció a través de redes sociales que su gira ‘Wonder The World Tour’ comenzará en el 2022.

El cantante iniciará su recorrido por Europa el próximo 14 de marzo en Copenhague, para después visitar Noruega, Alemania, Austria, Italia, República Checa, Bélgica, Reino Unido, Francia, Portugal y España, país donde concluirá su paso por el continente.

Posteriormente, el intérprete de “Mercy”, realizará presentaciones en los Estados Unidos comenzando el 27 de junio en Portland, Orlando, continuando en Washington, Los Ángeles, Dallas, Miami, Cleveland, Sacramento, Texas, entre otras.

Shawn también visitará su país y dará conciertos en Vancouver, Edmonton y Montreal.

Durante sus shows en Europa, la cantante King Princess lo acompañará como acto de apertura, mientras que en los Estados Unidos y Canadá, sus conciertos se complementarán con el talento del cantautor Dermot Kennedy y la artista Tate Mcrae, quienes estarán en diferentes ciudades.

Hasta el momento, no ha incluido fechas en México y Latinoamérica.

#WonderTheWorldTour with @KingPrincess69, @DermotKennedy & @tatemcrae, with more dates to be announced! Current dates, presale & ticket info at https://t.co/NxjqywhPfy pic.twitter.com/CfuUMn2N9m

— Shawn Access (@ShawnAccess) September 23, 2021