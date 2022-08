Sharon Sunshine es una máster de las perforaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Sharon encontró su vocación gracias a un «crush» de secundaria; con solo 14 años ya sabía lo que quería de su vida.

«Iba saliendo de la secundaria y el muchacho que me gustaba hacía perforaciones. Era amigo de mis primos y por conocerlo y cotorrear, me acerqué a ese mundo. Él me enseñó y después poco a poco empecé a practicar, seguí tomando cursos y perfeccionando mi trabajo», cuenta la tapatía de apenas 25 años.

Un poco por necesidad y otro tanto por gusto, se convirtió en su propia jefa, lo que le encanta porque ama generar y ser dueña de su tiempo.

«Desde joven me tocó ponerme a trabajar y además se gana bien, es un trabajo rápido y noble. Haces una perfo, un microdermal en un minuto y ya te ganaste 500 pesos, aunque detrás de todo sí hay años de estudios, práctica y material», explica.

Sharon se especializa en piercings e implantes microdermales. Y sí, también hace perfos en zonas íntimas aunque solo en chicas.

«Yo sí recomiendo las perfos de los pezones; duele tantito pero se ven bonitos y sientes más rico con tu pareja», dice la pícara modelo.