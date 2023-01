Shakira lanza nueva canción dedicada a Piqué; hace referencia a Clara Chía

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles se estrenó el nuevo tema de Shakira junto al DJ Bizarrap, mismo que a unos cuantos minutos de publicarse en YouTube ya alcanzaba más de tres millones de vistas.

En la canción la cantante barranquillera le dejó claro a su expareja Gerard Piqué que no regresaría con él, pues reconoce su valor. Es importante mencionar que en los más de tres minutos de melodía; se comparó a ella misma con la actual pareja del exjugador de futbol, Clara Chía.

“Perdón, escogí otro avión aquí no vuelvo, no quiero otra decepción”, comienza diciendo la cantante Shakira en su nueva canción en colaboración con Bizarrap, el argentino, que junto a otros artistas se ha colocado como uno de los referentes en materia de producción musical.

Esta vez, para la sesión número 53, la colombiana no se guardó nada y decidió lanzarse contra su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, con quien ha protagonizado una de las polémicas más importantes desde el 2022, y ahora el inicio de 2023.

Y es que la relación que perduró más de 12 años llegó a su final debido a una presunta infidelidad del que fuera defensor del Barcelona y campeón del mundo con la selección española en el año 2010.

Shakira había generado especulación entre sus seguidores por las estrofas que le dedicaría a Gerard Piqué. Más temprano subió una serie de historias a Instagram en las que se veía una de las estrofas de la canción sobrevolar una playa para anunciar el lanzamiento de su canción.

Misma técnica que aplicó con su canción “Monotonía”, otro dardo que le lanzó al futbolista del Barcelona y seleccionado español, Gerard Piqué. En aquella ocasión fue dejando pistas sobre el tema en sus redes sociales.

Pese a que el tema de la colombiana apenas suma una hora de dado a conocer, ya ha logrado que Shakira se posicione como Trending Topic en redes sociales. Frases como “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” también han logrado posicionarse.

Shakira arrasó y no sólo hizo referencia a su expareja Gerard Piqué en la canción con Bizarrap, también señaló a Clara Chía.

En el tema de poco más de tres minutos de duración, la artista habla sobre “su remplazo”, la mujer de 22 años y el nombre de la publicista española.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.

En una de las estrofas menciona que Piqué cambió un Ferrari por un Twingo, así como un Rolex por un Casio, entre otras referencias.

¿Qué es un Twingo?

No es difícil de imaginar que la también empresaria y compositora hace referencia a un auto.

El Renault Twingo es un automóvil de cuatro plazas con carrocería hatchback de tres puertas. También tiene motor delantero transversal de cuatro cilindros en línea y tracción delantera.

El precio de algunos modelos en Mercado Libre rondan en los 120 mil a los 250 mil pesos mexicanos, mientras que un Ferrari alcanza un precio de siete millones 350 mil pesos.

Por lo anterior, usuarios en redes sociales no perdieron la oportunidad de bromear con la referencia y han publicado memes.

¿Piqué reaccionó a la canción de Shakira?, lanza extraño tuit

Desde hace unos días ya se había generado mucha expectativa sobre el nuevo tema de Shakira, pues horas antes de su estreno se filtró parte de una de las estrofas del tema, en el que se hacía una clara referencia al exfutbolista: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

Estas líneas habrían llegado hasta los ojos del exdefensa del Barcelona, incluso hay quienes aseguraron que reaccionó mediante las redes sociales, donde publicó un extraño mensaje con las figuras de una carpa de circo, un payaso y una rueda de la fortuna.

Lo cierto es que el destinatario de este enigmático tuit no era la intérprete de “Pies descalzos” y mucho menos su nuevo sencillo, sino Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien calificó la Kings League como un “circo”.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Usuarios no lo perdonan

A pesar de ello, los usuarios de Twitter ya han comenzado a llenar la publicación del jugador con cientos de mensajes relacionados a Shakira, incluso le han dedicado varios memes con los que aseguran que la madre de sus hijos “terminó con él”.

“Un día como hoy 11/01/2023 falleció un tal Gerard Piqué”, “Piqué no aprendiste nada de los ex de Taylor Swift”, “Si con Te Felicito y Monotonia te dejaron en Jaque, con Bizarrap te quedarás en Mate mi rey”, “¿Sigues vivo?”, “Hasta a mí me dolió, excelente canción”, “Supongo que describes tu propio circo. Anda a llorar a un rincón con claricienta”, son sólo algunos comentarios que se pueden leer.

La canción titulada “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53” puede escucharse a través de las plataformas de Spotify y YouTube, donde a 50 minutos de haberse lanzado cuenta ya con más de 3.1 millones de reproducciones.