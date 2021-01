Será primera mujer de raza negra en Ligas Menores

BOSTON.- Bianca Smith siempre había ansiado un trabajo en el beisbol. Durante años siguió el camino que ella esperaba la llevaría a convertirse en gerente general en las Grandes Ligas.

En su lugar, pronto estará rompiendo la barrera en el terreno de juego.

En marzo, Smith comenzará su papel como coach de Ligas Menores de los Medias Rojas de Boston. Se convertirá en la primera mujer de raza negra en ejercer en el terreno en la historia de las Grandes Ligas.

“No me consideraba un modelo a seguir antes”, admitió Smith. “Sigue siendo extraño pensarlo, siendo honestos. Realmente no era mi intención cuando tomé el trabajo. Pero me alegra que mi historia inspire a otras mujeres, a otras mujeres de color, otras personas de color, o realmente a cualquiera”.

Es la más reciente decisión histórica para los Medias Rojas, el último equipo de las Grandes Ligas en incorporar a un jugador de raza negra a su alineación.

El puertorriqueño Alex Cora se convirtió en el primer manager latino en la historia de la franquicia cuando lo contrataron en 2017. Llevó a Boston a establecer un récord de la franquicia con 108 victorias y conquistar el título de la Serie Mundial en su primera temporada.

Para Smith el trabajo es menos sobre romper barreras y más sobre la oportunidad de entrenar a tiempo completo.

“Aún tengo que acostumbrarme”, dijo. “Sí, he entrenado durante varios años, pero todas las posiciones de entrenador siempre habían sido en papeles secundarios o tenía que tener otro trabajo. Esta será la primera ocasión en la que podré concentrarme sólo en entrenar”.

Bianca Smith will be joining the #RedSox organization this season, making her the first Black woman to coach in professional baseball history. pic.twitter.com/ZQsHd8iprD

— Red Sox (@RedSox) January 5, 2021