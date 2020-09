Será a puerta cerrada Grito de Independencia

El hecho histórico más importante de México no pasará desapercibido, por la pandemia, dice presidente municipal Enrique Rivas

A este evento solo acudirá él, como alcalde, parte del Cabildo, diputados locales y personal militar, no habrá audiencia. [Agencias]

A este evento solo acudirá él, como alcalde, parte del Cabildo, diputados locales y personal militar, no habrá audiencia. [Agencias]

NUEVO LAREDO, TAM.- En coordinación con las autoridades militares, el gobierno municipal llevará a cabo la ceremonia del ‘Grito de Independencia’ a puerta cerrada en el Cuartel Militar ‘Macario Zamora’, con el debido cumplimiento de las medidas de higiene emitidas por el Covid-19, este martes 15 de septiembre.

El presidente municipal Enrique Rivas anunció, en el Lunes de Informe virtual, que no será el evento tradicional abierto a la ciudadanía, sin embargo, no pasará desapercibida esta importante fecha.

“Coordinamos esfuerzos con las autoridades militares para realizar la ceremonia en las instalaciones del Cuartel Militar ‘Macario Zamora’, con el cumplimiento de las medidas de higiene y restricciones por la pandemia, por lo que habrá un estricto control en el número de asistentes”, indicó.

Refirió que a este evento solo acudirá él, como alcalde, parte del Cabildo, diputados locales y personal militar, no habrá audiencia.

Rivas Cuéllar recordó que por los efectos negativos de la pandemia, tanto la ceremonia pública del ‘Grito’ y el desfile del 16 de septiembre se cancelaron.

“La decisión no acepta discusión, se trata de tener prudencia y no aflojar el paso en esta lucha contra el Coronavirus, la vida de las y los neolaredenses es primero y este gobierno no la pondrá en riesgo de ninguna manera”, puntualizó.