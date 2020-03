Ser feliz en el trabajo mejora la productividad

GUADALAJARA.-Las personas felices son más productivas en el trabajo, cumplen con mayor facilidad sus objetivos, resuelven mejor los retos y son más tolerantes ante situaciones adversas.

Así lo explica Solvi Neli Silva Rivera, Directora de la División Profesional de Psicología Organizacional del Colegio de Profesionales de la Psicología de Jalisco. Y agrega que el personal feliz tiene también mejor actitud con los clientes, y maneja de mejor manera la frustración.

La satisfacción laboral también es un factor importante para atraer y mantener al talento, incluso más que la retribución económica.

“La gente le ofrecemos una posición por 20 mil pesos en un ambiente hostil, prefiere ganar diez, pero estar donde le encanta, donde el ambiente es de armonía”, destaca.

Para medir si los empleados de una empresa son felices, recomienda revisar si están cumpliendo sus metas.

“Todo puesto tiene su descripción, sus indicadores, sus metas a cumplir, cuando hay alguien que no las cumple es porque hay algo que le duele o que le entorpece, y solamente hay dos, o un proceso que está mal cerrado, o el estado de ánimo del personal” explica.

En caso de que el nivel de satisfacción no sea el óptimo, hay algunas medidas que las empresas pueden tomar.

“Lo primero que yo les recomiendo es formar a sus líderes, es claro que todas las empresas tienen jefes, hay preparar a los jefes a tener equipos de armonía, con buenas relaciones interpersonales, para que estos generen felicidad entre sí”, refiere.

“El segundo tema que también es muy importante es ordenar los procesos, crear orden, disciplina, a la gente le genera un caos mental trabajar en desorden, y empieza a haber cansancio, empieza a haber aletargamiento, empieza a haber desinterés”

“Tercero, es herramientas de trabajo () un espacio ventilado, un espacio ergonómicamente preparado, unas sillas que no me cansen, una mesa de trabajo que no me lastime la espalda”.

También recomienda promover un ambiente de camaradería, que puede empezar con el hábito de saludarse entre compañeros y preguntarse “¿cómo estás?”.

“Hay estudios que han demostrado que cuando tú compartes un estado de ánimo de alegría y optimismo durante 20 minutos con tu compañero lo contagias (… ) pero también se pueden contagiar 20 minutos de estrés y de tensión”, detalla.

Igualmente, sugiere ofrecer capacitar a los empleados en inteligencia emocional, para concientizarlos sobre la importancia de mantener un ambiente armónico, y enseñarles a reencuadrar las situaciones adversas o estresantes para darles una interpretación positiva.

Otras maneras de promover la felicidad laboral son realizar programas de activación física con sesiones de 15 o 30 minutos antes de incorporarse al trabajo; promover ejercicios de respiración profunda; e implementar espacios de esparcimiento en las instalaciones, donde los empleados puedan despejarse, hablar o comer un refrigerio.

Finalmente, recomienda promover la satisfacción en todos los puestos, desde los operativos hasta los directivos.

“El cien por ciento de los niveles de la organización debe de estar en un margen de felicidad, emocional, espiritual, de tal forma que si están en disposición, su productividad, su capacidad intelectual, su creatividad e innovación para el trabajo, se reproduce,” destaca.

De acuerdo con una encuesta de De las Heras Demotecnia con motivo del Día de la Felicidad, 67 por ciento de los mexicanos se siente muy feliz con la ocupación que desempeña.