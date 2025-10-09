Senegal registra 17 muertes en raro brote de fiebre del Valle del Rift

El brote ha desatado preocupaciones de una posible propagación a gran escala; hasta el momento se han reportado 119 casos

Ganado en un campo de Niéti Yone, el 9 de diciembre de 2024, en el norte de Senegal. (AP Foto/Jack Thompson, Archivo)

DAKAR, Senegal.- Senegal ha registrado 17 decesos por fiebre del Valle del Rift, informó un funcionario del ministerio de salud el jueves, en un raro brote de esta enfermedad viral en la nación de África Occidental.

Hasta el momento se han reportado 119 casos, en su mayoría en la región ganadera del norte del país. El brote ha desatado preocupaciones de una posible propagación a gran escala, indicó el doctor Boly Diop, director de monitoreo de FVR en el ministerio de salud.

La FVR es una enfermedad viral que afecta principalmente al ganado. El ser humano se infecta generalmente a través de la picadura de mosquitos o al entrar en contacto con animales infectados.

La mayoría de los casos en seres humanos son leves o asintomáticos, pero los cuadros graves pueden provocar daño ocular, inflamación cerebral o fiebre hemorrágica, la cual puede ser fatal, según la Organización Mundial de la Salud.

La transmisión en seres humanos suele ocurrir durante el sacrificio, o alumbramiento de ganado o durante trabajo veterinario, lo que pone a los pastores, ganaderos y trabajadores de rastros en mayor riesgo, indicó la OMS.

Senegal declaró su brote actual el 21 de septiembre.

El último gran brote en Senegal se remonta a finales de la década de 1980, cuando la enfermedad cobró la vida de más de 200 personas en el país y en la vecina Mauritania.

También se han registrado brotes de FVR en otras naciones africanas en el pasado, incluidas Kenia y Somalia en 1998, cuando más de 470 personas perdieron la vida. En 2000, el virus se extendió a Arabia Saudí y Yemen —los primeros casos fuera de África— matando a más de 200 personas y generando preocupaciones sobre una mayor propagación hacia Europa y Asia.

Prevenir los brotes en animales a mediante la vacunación y reducir la exposición a los mosquitos son claves para controlar la enfermedad, señaló la OMS.

La FVR ha sido endémica del norte de Senegal desde la década de 1980 y se está volviendo más frecuente en todo el continente debido al cambio climático, indicó el doctor Merawi Aragaw Tegegne, epidemiólogo del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades, en una conferencia de prensa el jueves.

“Si ves lluvias torrenciales con inundaciones repentinas, seguidas de días soleados, se puede esperar FVR en los próximos días con condiciones favorables para los vectores”, declaró Tegegne