Selección femenina EU alcanza acuerdo de pago igualitario

CIUDAD DE MÉXICO.- Las jugadoras de la selección estadounidense, quienes pasaron años luchando por una paga equitativa, consideraron “histórico” un acuerdo con la Federación de su país, que les pagará 24 millones de dólares para dejar atrás una disputa por supuesta discriminación.

Además, la USSF (siglas en inglés de la Federación Estadounidense de Fútbol) se comprometió a dar remuneraciones y bonos igualitarios, en relación con los que se pagan a los integrantes de la selección masculina.

“Creo que vamos a mirar un día hacia este momento y vamos a pensar: ‘¡Guau, qué increíble vuelco en la historia del fútbol de Estados Unidos cambió el deporte y el mundo realmente para siempre!’», exclamó la mediocampista estelar Megan Rapinoe.

La federación y las mujeres anunciaron el acuerdo el martes. Las jugadoras se repartirán 22 millones de dólares, un tercio de lo que originalmente pidieron por daños. La USSF también acordó establecer un fondo de 2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su retiro, así como esfuerzos caritativos para fomentar el crecimiento del deporte femenino.

La USSF se comprometió a proveer una tasa equitativa de pago para las selecciones femeninas y masculinas, incluyendo los bonos de la Copa Mundial.

En términos efectivos, ello pone fin a la demanda por discriminación de género, interpuesta por las futbolistas en 2019.

Pero hay un obstáculo restante: Los contratos colectivos con los sindicatos de futbolistas. Las negociaciones con las mujeres continúan, tras la expiración del venvenio anterior el 31 de diciembre. Se ha fijado un plazo para alcanzar un acuerdo antes del 31 de marzo.

Se trata de un triunfo para las jugadoras, que propiciaron el grito de los aficionados “¡Igualdad de pago!” tras coronarse campeonas en el Mundial de Francia 2019.

“Simplemente pienso que a veces es demasiado difícil hablar sobre esto y describir el tipo de discriminación, abuso, inequidad e irrespeto que muchas mujeres sentimos con demasiada frecuencia en nuestro trabajo”, dijo Rapinoe. “Y pienso que fuimos capaces de comenzar a levantar la voz sobre eso y a plantar cara, para hablar y comenzar un movimiento”.

El acuerdo fue también un éxito para la presidenta de la USSF Cindy Parlow Cone, la exjugadora que se convirtió en líder de la federación en marzo de 2020.

“Ahora podemos comenzar el trabajo con las jugadoras a fin de que crezca este deporte, porque ellas no sólo son las mejores futbolistas del mundo, son las mejores embajadoras de nuestro deporte”, recalcó Cone. “Estoy muy agradecida de que hayamos hecho esto. Y estoy ansiosa de trabajar juntas y dar la vuelta a la página”.

Cone reemplazó a Carlos Cordeiro, quien renunció después de que la federación presentó un recurso legal alegando que las mujeres tenían menos capacidad física y responsabilidad que su contraparte masculina.

“Este es sólo un paso hacia la reconstrucción de la relación con el equipo femenino. Creo que es un gran logro y estoy entusiasmada sobre el futuro y el trabajo que tendremos juntas”, añadió Cone.

Cordeiro buscará recuperar el puesto el 5 de marzo, cuando el Consejo Nacional de la USSF se reúna para elegir un presidente o presidenta por un periodo de cuatro años.

“Para nuestra generación, saber que dejaremos el deporte exponencialmente mejor que como lo encontramos, lo es todo”, aseguró Rapinoe, de 36 años, en una entrevista telefónica con The Associated Press. “Eso es lo que buscamos debido a que, siendo honestos, no habría justicia si no nos aseguramos que no vuelva a suceder”.

La selección femenina ha ganado cuatro Copas Mundiales desde que se estableció en 1985. Los hombres no han alcanzado las semifinales desde 1930.

Cinco jugadoras estadounidenses, lideradas por Alex Morgan y Rapinoe, abrieron la querella presentando una denuncia en la Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo en abril del 2016. Las mujeres demandaron tres años después, argumentado haber sido perjudicadas bajo la Ley de Igualdad de Pago y la sección VII de la Ley de Derechos Civiles.

So bien aún se tiene que negociar y ratificar un contrato laboral para sustituir el que vencerá el 31 de marzo, el acuerdo representa un enorme paso.

“Es muy gratificante sentir que podremos mejorar la relación con la federación estadounidense que estuvo fracturada por tantos años debido a la discriminación que sufrimos», dijo Morgan, delantera de 32 años. “Finalmente alcanzar nos permite respirar aliviadas”.