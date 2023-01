Seis libros que devorarás en 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- Las novedades literarias que traerá consigo el nuevo año, son de los asuntos más esperados y la mejor forma con la cual podemos cerrar el año. Y como final de “capítulo”: estos son los títulos más esperados que se publicarán en los primeros meses de 2023, varios de ellos libros de autores muy reconocidos de habla hispana, pero también autores de otras lenguas, cuyas traducciones comenzarán a circular pronto en librerías.

“El tiempo de las moscas” de Claudia Piñero (Alfaguara)

Después de 15 años presa por haber asesinado a Charo, la amante de su ex marido, Inés Pereyra (protagonista de su novela “Tuya”) sale en libertad, su vida ha cambiado, pero así también la sociedad: el avance del feminismo, las leyes de matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo. Inés, una ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe ser práctica y adaptarse a la nueva realidad. Aunque le cueste. Se asocia con la única amiga que hizo dentro de la cárcel, la Manca, y ponen una empresa doble: ella se ocupa de hacer fumigaciones y su socia de investigar como detective privada. Como unas Thelma y Louise del conurbano, Inés y la Manca enfrentan situaciones complicadas, con el deseo de reinventarse. Así es la nueva novela de la escritora argentina Claudia Piñeiro.

“Hijos de la fábula” de Fernando Aramburu (Tusquets)

La nueva novela del autor español de “Patria”, cuenta la historia de dos jóvenes exaltados, Asier y Joseba, se marchan en 2011 al sur de Francia con la intención de convertirse en militantes de ETA. Esperan instrucciones en una granja de pollos, acogidos por una pareja francesa con la que apenas se entienden. Allí?se enteran de que la banda ha anunciado el cese de la actividad armada. Abandonados a su suerte, sin dinero, sin experiencia ni armas, deciden continuar la lucha por su cuenta, fundando una organización propia, en la que uno asumirá?el papel de jefe y disciplinado ideólogo, y el otro el de subalterno más relajado. El contraste entre el afán de gestas y las peripecias más ridículas, bajo una lluvia pertinaz, va llevando la historia hacia una especie de drama cómico.?Hasta que conocen a una joven que les propone un plan.

“Cualquier verano es un final” de Ray Loriga (Alfaguara)

Ray Loriga narra los abismos de estos personajes, y compone una sinfonía sobre la amistad, el amor y el final de la juventud. En esta nueva historia del narrador Alguien quiere morir. Ya no es joven, y se pregunta para qué otro día más, por muy privilegiada, divertida y amable que aún sea su vida. Alguien quiere amar. No sabe con certeza si le corresponden, si sus sentimientos serán entendidos, si tiene siquiera derecho a expresarlos. Alguien viaja. Visita ciudades, playas, bares, fiestas exóticas, cabañas al borde del agua donde pasar la noche bebiendo y riendo. Alguien ilustra unos libros preciosos y alguien se ocupa de editarlos. Trabajan sin prisas, con admiración mutua, con cierta sensación decadente de existir en un mundo que desaparece. Alguien ha tenido un grave problema de salud, se levanta despacio, se tienta la ropa y decide aprovechar la segunda oportunidad. Alguien gusta, despierta deseo, está siempre de paso en la vida de los demás, sonríe, paga la cena. Alguien es el mejor amigo y la persona favorita de otro. Alguien quiere morir. Así va la novela espera del guionista y escritor español.

“Nadie en esta tierra” de Víctor del Árbol (Destino)

Tal como nos ha acostumbrado en sus historias este escritor español que fue policía antes de conquistar el mundo de la literatura, y que el año pasado estuvo en México, participando en Guadalajara Capital Mundial del Libro, presenta su nueva novela protagonizada por Julián Leal, un inspector de la policía en Barcelona que no está pasando por su mejor momento. El médico le ha detectado un cáncer y no le da mucho tiempo de vida, además acaba de ser expedientado por darle una paliza a un sospechoso de abusos de menores. Después de una visita a su pueblo en Galicia empiezan a aparecer unos cadáveres que pueden tener relación con él y su superior le quiere cargar con las culpas para vengarse por unos rencores del pasado. Él y su compañera Virginia se verán arrastrados a una investigación mucho más profunda y complicada de lo que podrían pensar y que podría costarles la vida a ellos y a todos los que aman. Julián no deberá ajustar cuentas solo con su presente, sino también con su pasado.

“El ancho mundo” de Pierre Lemaitre (Salamandra)

El reconocido escritor francés de novela negra, narra en esta nueva novela las aventuras, desventuras, peripecias y secretos de los Pelletier, una familia propietaria de una fábrica de jabones en Beirut, ciudad bajo influencia francesa, con la Guerra de Indochina y el París de la posguerra y la reconstrucción como telón de fondo. Y todo con un toque de exotismo y varios asesinatos. Lo hace a través de contar tres historias de amor, donde no falta el relato de las peripecias de un periodista ambicioso, una muerte trágica, la vida del gato Joseph, los maltratos de una esposa insoportable, la corrupción de los gobiernos y desde luego un descenso a los infiernos. Una novela que ya han calificado de “magistral y cautivante”.

“Antes del antiimperialismo” de Josep M. Fradera (Anagrama)

El tráfico de esclavos y la esclavitud de las que nacieron de los ideales igualitarios de la Revolución Francesa y las corrientes religiosas radicales del mundo protestante, son parte central de “Antes del antiimperialismo Genealogía y límites de una tradición humanitaria”, obra con la que el historiador Josep M. Fradera ganó el 50.º Premio Anagrama de Ensayo, que recupera la relación entre las metrópolis liberales y sus colonias, la persistencia de formas de trabajo compulsivo, el maltrato a las sociedades aborígenes, amenazadas así de extinción, y el ascenso del racismo y el supremacismo blanco.