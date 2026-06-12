Fallece David Hockney, artista reconocido por sus escenas de piscinas

ARCHIVO - El artista David Hockney, tras presentar el diseño de la botella para la añada de 2014 del vino Château Mouton Rothschild en Londres, el 3 de febrero de 2017. (AP Foto/Frank Augstein, archivo)

ARCHIVO - El artista David Hockney, tras presentar el diseño de la botella para la añada de 2014 del vino Château Mouton Rothschild en Londres, el 3 de febrero de 2017. (AP Foto/Frank Augstein, archivo)

LONDRES (AP) — El aclamado artista británico David Hockney, cuyas pinturas de piscinas centelleantes bajo el sol de Los Ángeles se convirtieron en iconos del arte del siglo XX, falleció el jueves, informó su publicista. Tenía 88 años.

Hockney nació en el norte de Inglaterra, pero vivió gran parte de su vida en el sur de California, convirtiendo sus vistas suburbanas bañadas por el sol en uno de los principales motivos de su obra.

Más adelante en su vida regresó a Europa, encontrando una inspiración renovada en las colinas boscosas de su condado natal de Yorkshire y en los campos y árboles de la región francesa de Normandía. Se convirtió en uno de los artistas más apreciados de Reino Unido, y sus obras alcanzaron precios récord en subastas.

El historiador Simon Schama dijo que “la popularidad y la perdurabilidad del arte de David Hockney, a través de todos sus cambios de forma y experimentos inquietamente inventivos, realmente no son ningún misterio”.

“ Su obra es admirada —amada no es una palabra demasiado fuerte— por los millones que, en todo el mundo, acuden en masa a verla porque presupone una expectativa de placer”, escribió Schama en un ensayo que acompañó una exposición de Hockney en París en 2025.

Su publicista, Erica Bolton, reportó que el artista murió el jueves, a pocas semanas de cumplir 89 años.

Con sus característicos lentes redondos y el cabello rubio decolorado, Hockney era una figura conocida en las vibrantes escenas artísticas británica y estadounidense de la década de 1960, incluso antes de cumplir los 30 años. Sus pinturas eran igual de distintivas: muchas de ellas creaban un mundo onírico de juegos de luz que rebotaban en el agua y las ventanas, y formas humanas representadas en figuras aplanadas y simplificadas en pintura acrílica mate.

“Me emociono cada día”, dijo al Los Angeles Times en 1979. “Londres tiene muchas partes lúgubres, pero nunca encuentro nada lúgubre en Los Ángeles”.

Hockney nació el 9 de julio de 1937 en Bradford, una gran ciudad industrial cuya principal exportación eran los tejidos de lana. Pasó allí sus primeras dos décadas antes de ir al Royal College of Art de Londres. Causó sensación incluso antes de graduarse, y el marchante de arte John Kasmin lo incorporó a su grupo de artistas en 1961.

Sus influencias artísticas abarcaron desde retratistas del Renacimiento hasta el pintor paisajista inglés del siglo XIX J.M.W. Turner, los experimentos de Pablo Picasso en el cubismo y el arte pop estadounidense del siglo XX.

Hockney sufrió un derrame cerebral menor en 2012 y en sus últimos años estaba cada vez más sordo —algo que dijo que había mejorado su percepción visual.

“Si pierdes un sentido, ganas otros, y siento que podía ver el espacio con más claridad”, dijo a The Associated Press en 2017.

Nunca dejó de trabajar.

“Es mi trabajo lo que me mantiene joven”, dijo Hockney al periódico Sun en 2017. “He sido pintor profesional durante 60 años. Sesenta años de levantarme todos los días y hacer exactamente lo que quiero hacer”.