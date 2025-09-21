Sebastian Sawe gana el maratón de Berlín, pero el calor se interpone en su intento de récord

El keniano finalizó en 2:02:16 superando por amplio margen a sus rivales; Rosemary Wanjiru ganó la prueba femenina con 2:21:05

El atleta keniano Sebastian Sawe cruza la línea de meta para ganar la Maratón de Berlín, en Alemania, el domingo 21 de septiembre de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)

BERLÍN.- El atleta Sabastian Sawe de Kenia terminó muy por delante de sus rivales para ganar la Maratón de Berlín el domingo, en la que un calor inusual frustró su esfuerzo por romper el récord del circuito.

Sawe, de 29 años, terminó con el mejor tiempo del año de dos horas, dos minutos y 16 segundos, cuatro minutos por delante del japonés Akira Akasaki y más de 4 minutos y medio por delante del etíope Chimdessa Debele.

“Lo hice lo mejor que pude. Estoy muy feliz”, afirmó Sawe.

La compatriota de Sawe, Rosemary Wanjiru, ganó la carrera femenina en 2:21:05, justo por delante de la etíope Dera Dida.

Sawe tenía como objetivo el récord del circuito de Eliud Kipchoge de 2:01:09 de 2022, que en su momento fue un récord mundial. El récord actual es el tiempo de Kelvin Kiptum de 2:00:35 del Maratón de Chicago 2023.

Sin embargo, las temperaturas subieron a 24 grados Celsius (75,2 Fahrenheit) cuando el verano hizo un regreso inesperado a la capital alemana.

“No puedes hacer nada con respecto al clima. Estaba preparado para todo”, dijo Sawe, quien añadió que volvería el próximo año.

Sawe y los otros corredores de élite hicieron un comienzo fulgurante, completando el primer kilómetro más rápido que cualquiera de sus predecesores en solo 2:44.

Sawe rápidamente dejó atrás a sus rivales, y a algunos de sus marcadores de ritmo. Solo dos resistían cuando completó la media maratón en 1:00:16. Pronto, Sawe se quedó solo, salvo por las multitudes que lo animaban, sin marcadores de ritmo para los últimos 19 kilómetros. Pero su ritmo disminuyó a medida que la temperatura subía y se hizo evidente después de 35 kilómetros que los récords mundiales y del circuito sobrevivirían un día más.

La seguridad se incrementó para la carrera y más de 800 agentes de policía trabajaron en el circuito. Varios agentes en bicicletas permanecieron cerca de los corredores líderes para protegerlos de cualquier interrupción no deseada.

La carrera ciclista de la Vuelta a España fue interrumpida repetidamente por protestas contra un equipo de propiedad israelí, y la maratón fue previamente el objetivo de activistas medioambientales debido al patrocinio del fabricante de automóviles BMW.

Unos 55.000 corredores comenzaron la carrera del domingo.