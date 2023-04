Se suma Nuevo Laredo al AVASATON

NUEVO LAREDO, TAM.- Bajo el lema: “Una Sonrisa lo Vale Todo”, la empresa Arrendadora de Vehículos Automotores Sociedad Anónima (Avasa) y la asociación Dr. Sonrisas, llevan a cabo a nivel nacional, el “Avasaton”, una colecta de juguetes, que serán entregados, en el marco del Mes del Niño, a pequeños en situaciones vulnerables.

En Nuevo Laredo, la sociedad civil, se ha sumado al llamado y acuden a la oficina de la empresa en el Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo, entregando su donación correspondiente.

“Es una noble causa la que encabeza AVASA y si se trata de hacer felices a los niños, yo decidí participar aunque sea de manera modesta”, explicó Dulce Karina Barbosa Mendoza, consultora de la empresa de cosméticos JAFRA.

Por su parte, Carlos Arteaga Ríos, presidente de Canirac Nuevo Laredo, también acudió a entregar su donación de juguetes.

“Esta iniciativa es la mejor oportunidad para poder lograr una sonrisa en los niños y hacerles un día especial. Ojalá que muchas personas más se puedan sumar”, puntualizó el restaurantero.

Emilio Girón Fernández de Jáuregui, quien de pequeño interpretó al “Torito” en la película Ustedes los Ricos, también acudió a la oficina de Avasa a dar su juguete.

“Para mi en particular me parece una buena causa llevar sonrisas a los pequeños que mas lo necesitan. A lo largo de mi vida he sido empático con los pequeños en circunstancias especiales”, expresó.

El Avasaton, esta dirigido a dar felicidad a niños y niñas que padecen enfermedades crónicas y terminales.

De manera adicional, los clientes de Avasa, que participen donando un juguete, reciben un descuento especial en su proxima renta de auto.

De acuero a la explicación de los promocionales de la empresa, los juguetes, se reciben en cualquier oficina de Avasa en México y deben ser nuevos no bélicos, no peluches y que no requieran batería.

“Ojalá que más personas, empresas y agrupaciones, se sumen a la iniciativa de regalar un juguete para los pequeños que lo requieran”, concluyó.