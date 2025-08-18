Se somete Zack Wheeler a cirugía por coágulo en brazo derecho

El lanzador estelar de los Phillies, de 35 años, fue operado en Filadelfia; su tiempo de recuperación aún permanece incierto para el equipo

El lanzador de los Filis de Filadelfia, Zack Wheeler, lanza durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Nacionales de Washington, el viernes 15 de agosto de 2025, en Washington. (AP Photo/Daniel Kucin Jr.)

FILADELFIA.- El as de los Phillies, Zack Wheeler, se sometió a una cirugía el lunes para remover un coágulo de sangre en la parte superior de su brazo derecho, mientras el tiempo de recuperación sigue siendo incierto, señaló el equipo.

Los Phillies informaron que Wheeler se sometió a un procedimiento de trombólisis realizado por el Dr. Paul DiMuzio en el Hospital Universitario Thomas Jefferson.

Wheeler, de 35 años, fue colocado en la lista de lesionados por 15 días el sábado debido a un coágulo de sangre después de empeorar el dolor en el hombro que presentaba.

Wheeler, quien fue seleccionado para su tercer equipo All-Star el mes pasado, tiene un récord de 10-5 con una efectividad de 2.71 en 24 aperturas esta temporada. Tiene un total de 195 ponches, el más alto de las Grandes Ligas, en 149 2/3 entradas. Ha lanzado al menos 192 entradas en tres de las últimas cuatro temporadas.