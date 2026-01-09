Se reúne Jorge Luis Miranda Niño con Lupita Gómez, presidenta de Morena en Tamaulipas

Nuevo Laredo, Tam.- En un encuentro amistoso, Jorge Luis Miranda Niño, presidente de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo, se reunió con Lupita Gómez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Tamaulipas. La reunión se llevó a cabo en un ambiente cordial y productivo, donde la presidenta estatal de Morena le presentó a todo el comité y compartieron ideas y puntos de vista sobre distintos temas de relevancia.

Lupita Gómez y Jorge Luis Miranda Niño comparten profesión y una visión común por la justicia. La presidenta estatal de Morena destacó la labor del abogado neolaredense y su compromiso con la comunidad. Por su parte, Miranda Niño recientemente tomó cargo de la presidencia de la Barra de Abogados de Nuevo Laredo y busca mejorar la asociación en beneficio de los litigantes de este puerto fronterizo.

Miranda Niño tiene un historial de servicio público, ya que hace años buscó la alcaldía en Nuevo Laredo por la vía independiente, obteniendo una gran respuesta de la ciudadanía. Ahora, como presidente de la Barra de Abogados, sigue generando buenas amistades y relaciones en todo Tamaulipas.

La reunión entre Jorge Luis Miranda Niño y Lupita Gómez es un ejemplo de la importancia de la colaboración y el diálogo entre líderes de diferentes sectores para trabajar en pro de la comunidad. Se espera que esta reunión sea el inicio de una fructífera relación que beneficie a los habitantes de Tamaulipas.

Cabe destacar que, se informó, la presidenta de Morena en el estado, Lupita Gómez, pronto estará en Nuevo Laredo como parte de su agenda de trabajo, lo que podría generar nuevas oportunidades de colaboración y beneficio para la comunidad neolaredense.