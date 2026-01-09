Invalidan nueve equipos acuerdos televisivos con FanDuel y MLB asumirá transmisiones

El comisionado de la MLB Rob Manfred habla en conferencia de prensa en las oficinas de las Grandes Ligas para anunciar la inciativa Foster Love el jueves 8 de enero del 2026. (AP Foto/Ron Blum)

El comisionado de la MLB Rob Manfred habla en conferencia de prensa en las oficinas de las Grandes Ligas para anunciar la inciativa Foster Love el jueves 8 de enero del 2026. (AP Foto/Ron Blum)

NUEVA YORK.- Nueve equipos del béisbol de las Grandes Ligas invalidaron sus acuerdos con FanDuel Sports Network para llevar a cabo sus transmisiones locales, y el comisionado Rob Manfred dijo que las mayores están preparadas para producir y distribuir ese contenido.

Main Street Sports Group, que opera las redes de FanDuel, no realizó su pago de diciembre a los Cardenales de San Luis. La cadena también transmite los juegos de Atlanta, Cincinnati, Detroit, Kansas City, los Angelinos de Los Ángeles, Miami, Milwaukee y Tampa Bay, junto con 13 equipos de la NBA y siete del hockey sobre hielo.

La invalidación por parte de los equipos de las mayores fue confirmada a The Associated Press por una persona que habló bajo condición de anonimato porque las decisiones no habían sido anunciadas.

“No importa lo que suceda, ya sea Main Street, un tercero o los medios de Grandes Ligas, los fanáticos van a tener los juegos”, aseguró el jueves Manfred.

Los equipos que pusieron fin a sus contratos podrían llegar a nuevos acuerdos con Main Street, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las Grandes Ligas asumieron las transmisiones de San Diego en mayo de 2023 después de que Diamond Sports Group no pagó a los Padres. Arizona se agregó a la lista en julio de ese año.

Colorado se unió a la distribución de Grandes Ligas en 2024, y Cleveland y Minnesota en 2025. Seattle se está añadiendo esta temporada y posiblemente también Washington, que está dejando la Mid-Atlantic Sports Network.

Diamond fue rebautizada como Main Street Sports Group al salir del proceso de bancarrota el año pasado y sus redes se conocen ahora como FanDuel.

“Nuestro objetivo, particularmente en este momento del calendario, es maximizar los ingresos disponibles para los clubes, ya sea a través de MLB Media o de un tercero”, aclaró Manfred. “Los clubes tienen control sobre los plazos. Pueden tomar la decisión de pasar a MLB Media debido al estado contractual actual. Creo que lo que está sucediendo ahora es que los clubes están evaluando sus alternativas.

“Obviamente, ya han hecho compromisos significativos de nómina y están evaluando las alternativas para encontrar la mejor fuente de ingresos para el año y la mejor opción en términos de proporcionar transmisiones de calidad a sus fanáticos”.

Manfred señaló que los medios locales aportan más del 20% de los ingresos de la industria.

En el 2024, las Grandes Ligas y el sindicato de peloteros permitieron distribuciones de fondos discrecionales de hasta 15 millones de dólares a cada equipo cuyos ingresos de medios locales habían disminuido desde 2022 o 2023, pero no llegaron a un acuerdo similar para 2025.

“No estamos proporcionando asistencia financiera en este momento”, manifestó Manfred.

Manfred habló en una conferencia de prensa para anunciar una iniciativa que incluye a Foster Love y prevé 250.000 horas de voluntariado para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En la conferencia de prensa, el personal de las mayores ensambló bolsas de lona con productos para niños en cuidado tutelar.