Se recupera JK Rowling de Covid-19

E.U.- Aunque no se practicó la prueba JK Rowling asegura que tuvo coronavirus y que ya se encuentra en fase de recuperación.

La autora le dijo a sus fanáticos, reportó Variety, que había estado sufriendo silenciosamente lo que probablemente fue Covid-19, durante las últimas dos semanas, pero afortunadamente ahora se ha recuperado por completo.

La creadora de la historia de Harry Potter dio la noticia el lunes, compartiendo una técnica de respiración que le salvó la vida, a la que acreditó haberla superado, ya que su médico, Neil Murray, le aconsejó que lo hiciera.

“Por favor, mire este documento del Hospital de Queens explicando cómo aliviar los síntomas respiratorios”, tuiteó. “Durante las últimas 2 semanas he tenido todos los síntomas de C19 (aunque no me han hecho la prueba) e hice esto siguiendo el consejo del doctor. Estoy completamente recuperado y la técnica me ayudó mucho”.

La escritora de 54 años no dijo por qué optó por no hacerse la prueba, sin embargo, ella tranquilizó a los fanáticos preocupados que inmediatamente comenzaron a acercarse.

“¡Gracias por sus amables y amables mensajes!” ella siguió un par de horas más tarde. “Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada, no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarlo mucho a usted / a sus seres queridos, como lo hice yo. Manténgase seguro, por todos”.

En el video, el médico aconseja una técnica de respiración para las personas que muestran síntomas, y agrega que incluso es útil realizarla antes de que uno se infecte.

“Lo que necesito que comprenda es que una vez que tiene una infección activa, necesita que ingrese una buena cantidad de aire en las bases de los pulmones”, dice.

Dirige a los pacientes a tomar cinco respiraciones profundas, aguantar durante cinco segundos, una sexta respiración profunda seguida de tos y repetir esos pasos por segunda vez. De manera crucial, aconseja que permanezca acostado boca arriba durante diez minutos, no boca arriba, como la mayoría de los pacientes del hospital.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020