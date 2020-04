Se recupera Eugenia León de cirugía

CIUDAD DE MÉXICO.- Eugenia León reveló que se encuentra en recuperación de una complicada cirugía, a la que se sometió debido a la ruptura del tendón supraespinoso, que además desapareció por no atenderse a tiempo.

“Mis días en cuarentena han sido un poco complicados porque tengo mi brazo recién operado, entonces sólo puedo usar un brazo y es complicado hacer las cosas que normalmente hago: vestirme, bañarme, cocinar, pero hasta eso no me hago la vida pesada, leo libros, veo películas, documentales, hago ejercicio y me acuesto temprano”, compartió la intérprete.

“Trato de no lastimarme porque soy muy inquieta, de repente ya traigo el cabestrillo chueco y me duele. Cada cosa que yo hago me cuesta el doble o el triple de trabajo en estos momentos, entonces el salir no me preocupa, soy bastante casera, acepto que soy ermitaña y me gusta ser así como soy, aquí siempre hay algo que leer o que aprender y se me pasa rápido el día, cuando me doy cuenta ya es hora de tomar mis medicamentos e ir a dormir”, agregó.

León reveló que su problema se complicó debido a problemas de salud previos, como la fibromialgia, situación por la que no se dio cuenta de que tenía roto el tendón supraespinoso.

“Como no me di cuenta de que se rompió, el tendón desapareció, entonces me sacaron un músculo de la espalda y lo unieron a un tendón de un donante, algo muy complicado, aunque no es tan doloroso, se siente cuando coloco mal mi hombro, y ahí si me duele porque el tema de la fibromialgia es muy molesto, te duele por todos lados.

“Imagina que te dan una golpiza o te arrastraron por el empedrado y de repente desaparece el dolor y aparece en otra parte del cuerpo, pero ya estoy acostumbrada”, concluyó la intérprete de “La Llorona”.