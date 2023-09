Se queda ruta Guerrero-5 Colonias: Transporte Público

NUEVO LAREDO, TAM.- El delegado de Transporte Público, Gilberto Martínez Árcega, dijo que desde el primer día en que se reactivó la ruta Guerrero – 5 Colonias, misma que da servicio a la colonia Infonavit y otro sectores, ha sido un gran éxito cumpliendo así el propósito de dar el servicio a decenas de usuarios para sus movimientos diarios hacia el centro de la ciudad.

“Fíjate que muy bien. En estos días tuve una plática con el concesionario del Grupo Aslo, nos comenta que ha estado subiendo y solo el fin de semana estuvo muy bajo el pasaje en esta ruta. Por lo cual, el domingo se suspendió la ruta y se le dio descanso al operador. El jueves pasado que inició fueron 80 personas, al día siguiente otros 100 pasajes, el lunes estuvo aún mejor”, expresó Martínez Árcega.

Así mismo destacó que han continuado en contacto con los vecinos de la Infonavit, ya que fueron quienes solicitaron la reapertura de esta ruta que, por concesiones le toca al Grupo Sien, y quienes no han querido cumplir con su obligación. Sin embargo, el servicio se da y se tiene el apoyo de los ciudadanos de la Infonavit, ya que se les planteó que en caso de no haber pasaje el fin de semana, se daría oportunidad al concesionario para que labore en sus rutas normales, y no pierda ingresos al no haber pasaje.

“Vamos a seguir con la ruta así como está ahorita. Próximamente veremos si se le hace una modificación y si es adecuada, y ver si es de más provecho para más ciudadanos. Y el otro tema importante es que si los fines de semana es de muy baja afluencia el pasaje, vamos a parar sábados y domingos. No quiere decir que no se quiera dar, sino que recordemos es un concesionario que nos apoya en la ruta, y no podemos dejarlo perdiendo dinero en esos días, ya que el ‘responsable’ Grupo Sien no quiere hacerlo, incluso los usuarios han aceptado que de ser así, sea suspendida el fin de semana”, comentó.

Para concluir, aseguró Gilberto Martínez que más adelante, de ser necesaria, una unidad más se integraría siempre y cuando el incremento del pasaje se refleje.

La ruta inicia a las 6:00 de la mañana en el cruce de la Calle Reynosa y Fidel Velázquez, en la Colonia Infonavit, contemplando un recorrido promedio de 51 minutos desde la mencionada colonia al sector centro.

El trayecto abarca diferentes calles tanto de la Colonia Infonavit como otros sectores. Por ejemplo, se recorren las calles Reynosa, Fidel Velázquez, Luis Echeverría, Avenida Reforma, Campeche, entre otras, beneficiando a estudiantes de instituciones educativas como COBAT, UAT, Tecnológico, Secundaria 2, ETI, Primaria Ignacio Altamirano, Primaria Jesús Reyes Heroles, Universidad México Americana del Norte, además de quedar en la misma ruta diferentes centros comerciales.