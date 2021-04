Se molesta Gignac por uso político de su imagen

CIUDAD DE MÉXICO.- André-pierre Gignac se manifestó inconforme por el uso político de su imagen y lo expresó en redes sociales.

“Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Esto se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues son ustedes los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente casi a todos y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas”, posteó Gignac.

En redes sociales circuló una imagen en donde aparece el goleador felino recargado sobre el poste de una portería asemejando que está sacando de la imagen a los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, de Morena y Adrián de la Garza, del PRI en lo que parece ser una publicación de Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano.

Eso fue lo que provocó la molestia del francés, quien ahora busca junto a los Tigres retomar el camino del triunfo al visitar a los Bravos de Juárez.