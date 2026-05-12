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Se integrará Andy Murray al equipo de entrenadores de Jack Draper para Wimbledon

Excampeón británico apoyará al tenista inglés durante temporada sobre césped tras separación de Jamie Delgado

Foto del 26 de julio del 2024, los británicos Andy Murray y Jack Draper ondean banderas de su país en el Río Sena durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París. (Naomi Baker/Pool Photo via AP)
AP

LONDRES.- Andy Murray se unirá al equipo de entrenadores de Jack Draper para la próxima temporada sobre césped, incluido Wimbledon.

Draper, semifinalista del Abierto de Estados Unidos en 2024, llegó a estar clasificado hasta el número 4 el año pasado, pero ha tenido problemas por lesiones y ahora ha caído al número 50.

Draper anunció recientemente que se separaba del entrenador Jamie Delgado.

Murray, quien se retiró en 2024, ganó Wimbledon en 2013 y 2016 y también obtuvo el oro olímpico en el All England Club en los Juegos de Londres 2012.

Será el segundo rol de entrenador de Murray desde su retiro, después de haber apoyado a Novak Djokovic el año pasado.

“Estoy muy agradecido por todo lo que Jamie Delgado ha hecho por mí durante estos últimos seis meses. Es un entrenador de clase mundial y un gran hombre”, manifestó Draper.

“Mientras tanto, seguiré contando con el apoyo del excelente equipo de la LTA (Lawn Tennis Association), con la incorporación de Andy Murray, quien me respaldará durante toda la temporada sobre césped”, añadió Draper en un anuncio de la LTA el martes.

Murray era un ídolo para Draper y jugaron juntos en las Finales de la Copa Davis de 2023 en Manchester, y también se enfrentaron ese año en Indian Wells, California.

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