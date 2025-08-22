Se impone Sultanes 3-1 sobre Tecos y aventaja 2-0 la Serie de Zona

El zurdo Manuel Bañuelos se apuntó su primer triunfo de postemporada; Joshua Lester y Zoilo Almonte produjeron para la visita

Nuevo Laredo, Tam.- Cerrado duelo entre el pitcheo abridor no dio mucho margen de maniobra para las ofensivas, sin embargo, Sultanes de Monterrey aprovechó par de titubeos locales para superar 3 carreras por 1 a Tecos de los Dos Laredos y así marcharse de la frontera con par de juegos en la bolsa previo a la continuación de la serie en territorio regiomontano.

Manuel Bañuelos (1-1) logró la victoria en 5.0 innings sin carrera, de dos hits permitidos e igual número de bases por bolas y ponches en su estadística. Christopher Ellis rescató por tercera ocasión en la postemporada en igual cantidad de chances, al trabajar el noveno rollo con un abanicado y pasaporte en el registro.

El líder ofensivo de la visita en este playoff, Joshua Lester, se fue de 4-3, con una producción y dos anotaciones.

Fue hasta la sexta tanda que Sultanes (2-0) se adelantó en la pizarra 2 por 0 gracias triple productor de Joshua Lester en los spikes de Gustavo Núñez, y doblete de Zoilo Almonte que empujaba a Lester. Ambos extrabases cayeron en el jardín central, el segundo lo permitía el zurdo Andrew Vasquez, primer relevista.

Joshua Lester le daba la bienvenida al zurdo Nick Ramirez en el comienzo del octavo capítulo con imparable por el sector central; avanzó a la segunda almohadilla con base por bolas a Víctor Mendoza, y en error del catcher Francisco Córdoba en su tiro a la antesala tras toque de José González Cardona, ponía el 3-0 parcial para la visita.

Los Dos Laredos (0-2) aparecieron por primera y única vez en la pizarra en el fondo de ese octavo inning ante lanzamientos de Richard Rodríguez. Matthew McDermott inició la tanda con pasaporte recibido, luego de robarse la segunda base y tras par de outs, una línea de hit al jardín de la izquierda de parte de Cade Gotta ponía el 3-1 que sería definitivo.

Con una abanicado y pasaporte concedido, Christopher Ellis salvó al bajar la persiana en la novena entrada para dar por decretada la segunda victoria de los ‘Fantasmas Grises’ en esta ronda de postemporada.

Michael Gomez (1.2IP, 1BB, 2K) también relevó por los fronterizos. Por la visita apareció desde el bullpen Jesús Pirela (0.2IP, 1H, HLD) y el zurdo Gerónimo Franzua (1.0IP, 1BB, 1K, HLD).

La Serie de Zona se traslada a Monterrey para continuar con los juegos 3 y 4. Junior Guerra (1-0, 4.73) y Adrian de Horta (0-1, 9.82) encabezarán la serpentina emplumada ante el zurdo Stephen Tarpley (0-0, 0.00) y César Vargas (0-0, 7.94), respectivamente. El sábado 23 y domingo 24 los juegos comenzarán a las 19 horas. En caso de ser necesario, el juego 5 se disputará el lunes 25 a partir de las 20:30 horas también en Monterrey.

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E MTY 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 8 0 TECOS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1

PG: Manuel Bañuelos (1-1, 5.14)

PP: Daniel Mengden (0-1, 3.31)

SV: Christopher Ellis (3, 0.00)

HR: No hubo