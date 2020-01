Se embarazan más niñas de 12 y 14 años

NUEVO LAREDO TAM.- Esta frontera ocupa el tercer lugar en menores embarazadas en el estado. Durante el año 2019, un bueno número de 12 a 19 años de edad, dieron a luz.

El doctor Francisco Mejía Barrientos, señaló que estas jóvenes fueron atendidas por primera vez, mientras que 38 fueron atendidas por un segundo embarazo, registrándose más embarazos que en el año 2018, donde muchas de ellas son menores entre 12 y 14 años edad.

“Todas estas jóvenes fueron y están siendo atendidas en los 15 módulos de salud que tiene en distintos sectores la jurisdicción en esta ciudad, por estadísticas tenemos que por lo menos a diario cuatro jovencitas en esta frontera salen embarazadas por primera vez”, dijo.

Precisó que esto no deja de ser un problema de Salud Pública que preocupa a la Secretaría de Salud, ya que por su corta edad no están ni física ni mentalmente preparadas para ser madres, sobre todo que no tienen idea de cómo cuidar a un bebé.

Destacó que para eso trabajan con programas preventivos, con orientación y visitas a los distintos planteles educativos, donde se habla con los jóvenes de los riesgos a los cuales se exponen al tener relaciones sexuales a temprana edad.

Reveló que no solo se trata de un embarazo no deseado, sino de poder contagiarse de enfermedades de trasmisión sexual, y que no tienen la confianza de decirle a sus papás lo que les está pasando, mejor lo platican con sus amigos y esa no es la solución, porque son inexpertos en este tipo de contagios.

El galeno comentó que uno de los factores que implica que los menores terminen con un embarazo precoz, es que ambos papás trabajan, por lo que ellos están prácticamente solas en casa, por ello se trabaja en secundarias y preparatorias para acercar a los padres de familia con sus hijos.

“Y con esto tratar de concientizarlos y que estén más presentes en sus vidas, de esta manera fortalecer los lazos familiares y la comunicación entre ellos, una menor embarazada implica una carga económica para la familia, ya que a su corta edad no trabaja, y en muchos de los casos la pareja las abandona”, explicó.

Mejía Barrientos señaló que cuentan con el Centro de Salud ubicado en Manuel Avila Camacho 638 en la colonia La Fe, donde brindan programas a los jóvenes como Servicios Amigables, embarazos, temas sexuales, Planificación Familiar, entre otros.