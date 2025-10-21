Se eliminan descargas sanitarias al río Bravo, de manera considerable: CILA

Nuevo Laredo, Tam.– El titular de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) en Nuevo Laredo, Ramón Meza González, asistió como invitado a la sesión del Consejo de Instituciones, donde compartió detalles sobre los avances del proyecto integral de saneamiento que busca mejorar la calidad del agua del río Bravo y beneficiar a toda la región fronteriza.

“Actualmente se está ejecutando un proyecto de saneamiento en Nuevo Laredo con una inversión total de 81.2 millones de dólares, proyecto que es financiado en conjunto por el Banco de Desarrollo de América del Norte, el municipio de Nuevo Laredo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno del Estado y la propia CILA. Las obras incluyen la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR), colectores y subcolectores”, mencionó Meza González.

Gracias a estas acciones, destacó el funcionario, las descargas sanitarias al río Bravo se han reducido de manera considerable, ya que el año pasado se tenía alrededor de 800 litros por segundo que se iban al río y, en la actualidad, son 360 litros por segundo, confirmando que se tienen detectadas 20 descargas.

“Un logro significativo fue la reconexión del arroyo El Coyote a la planta tratadora, lo que ha permitido que esas aguas también sean tratadas antes de llegar al río. Estos proyectos son de gran beneficio no solo para esta ciudad, sino para toda la región. El objetivo a mediano plazo es lograr que las descargas sean eliminadas por completo, ya que se trabaja con una meta fijada para el año 2027, con monitoreo constante”, concluyó.