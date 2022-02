Se divierte Victoria Ruffo creando videos en TikTok

Sin importar si sabe bailar o no, la actriz Victoria Ruffo disfruta grabar videos para TikTok, donde es la nueva sensación

MONTERREY.- A Victoria Ruffo no le importa hacer el ridículo, porque dijo que se divierte mucho con los videos que hace para TikTok donde es la nueva sensación.

La imagen seria que ha proyectado en las telenovelas cambió, pues a través de sus clips, que se han hecho virales, proyecta a una mujer madura de 59 años, sí, pero muy alivianada y sin temor al qué dirán.

«Soy malísima para el baile, tengo dos pies izquierdos, el ritmo en las orejas», dijo Victoria en entrevista telefónica.

«Es que yo no lo estoy haciendo así como: ‘¡Véanme!, ¡qué bonito bailo!, ¡qué profesional soy!’. Me da mucho gusto poder compartir un juego con mis compañeros, que mi sigan la onda y que la gente se divierta o se ría conmigo».

La estrella de melodramas como La Madrastra y Corona de Lágrimas ha conquistado al público de TikTok por su simpatía.

«Ya les dije que yo no bailo, que yo nomás me divierto un ratito. Estoy impactada, la verdad, que haya tenido éxito», agregó sonriendo.

«Yo me divierto mucho haciéndolos y la verdad estoy contenta con la reacción de la gente».

También sabe que han surgido memes de sus pasos de baile, incluso hay uno en el que la comparan con su hijo José Eduardo Derbez, que dice: «La genética nunca se equivoca».

Cuestionada sobre los memes, Victoria sonrió fuertemente y de buen humor comentó que ni ella ni su hijo son buenos para el baile.

«Es que baila igualito a mí, qué bárbaro, o sea, somos muy malos para bailar los dos», respondió sonriendo. «Yo me divierto mucho y creo que a José Eduardo también le da mucha risa».

Para la actriz lo importante en la vida es pasársela bien.

«Reírse de uno mismo y no tomarse tan en serio, y si a mí me divierte, creo que la gente también se divierte».

La actriz señaló que para llorar están los dramas de televisión que protagoniza.

«Yo siempre he dicho que en las novelas lloro mucho, sufro mucho, me encanta lo que hago, lo celebro, pero cuando hago teatro o cine me gusta reír y hacer reír a la gente a través de la comedia, porque lo disfruto también mucho».

¿Qué opinas de la gente que dice que no bailas bien?, se le cuestionó.

«Ah, pues que tienen toda la razón», dijo sonriendo.

«¡No bailo nada bien, así que tienen toda la razón».

Aclaró que no está actuando en los clips que graba, porque realmente ese es su estilo.