Se cayó Facebook, no permite ver actualizaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace algunas horas los usuarios de Facebook han reportado fallas en la plataforma. La mayoría menciona que al intentar ingresar a sus cuentas les aparece el mensaje “Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar”.

De acuerdo con información del sitio DownDetector, en donde los usuarios señalan los problemas que tienen con diversas plataformas y servicios de internet, Facebook comenzó a fallar alrededor de las 12.30 horas de hoy.

Los usuarios inicialmente señalaban que no podían enviar mensajes a través de Messenger y que en Facebook no podían compartir ni dejar su reacción o comentario en las publicaciones de sus amigos, tiempo después informaron ya no les era posible ingresar a la red social.