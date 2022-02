Se caen favoritas en el Abierto AKRON de Zapopan

ZAPOPAN, JAL.-El Abierto AKRON de Zapopan tuvo un arranque sorpresivo.

En el primer día de actividades en el Complejo Panamericano de Tenis, dos sembradas Top 5 se despidieron del torneo, entre ellas Madison Keys, segunda favorita para llevarse el certamen.

Keys, de 27 años, metió dos aces y fue mejor en el primer servicio, pero Harmony Tan fue más efectiva en el primer y segundo servicio para puntos ganadores y se llevó el primer set por 6-1.

Para el segundo parcial, la estadounidense semifinalista del pasado Australia Open se repuso y dominó el juego para empatarlo con un 6-1, algo que le costaría bastante porque la francesa no le dio opción a nada en el tercer y definitivo set, al superarla 6-1.

Tan, raqueta 104 en el ranking de la WTA, eliminó a la 29 en un Estadio AKRON de Tenis que se quedó lejos de presentar una aceptable entrada y enfrentará en la ronda de las mejores 16 a la china Qiang Wang, quien no tuvo problemas para dejar en el camino a Lauren Davis (EU) por 6-2 y 6-1.

Otra de las sorpresas que dejó la jornada de ayer fue la eliminación de Nuria Párrizas.

La española, quinta sembrada, tuvo problemas para ganar los puntos con su primer servicio y terminó cediendo 6-1 y 6-4 ante la eslovaca Ana Karolina Schmiedlova.

Tras un primer set con errores no forzados que le costó perderlo 6-1, Párrizas mostró otra cara en el segundo y arrancó con un 2-0 y pese al acecho de Schmiedlova, pudo conservar la ventaja y mantenerse arriba 4-3, pero Ana Karolina remontó para quedarse con el boleto a la segunda ronda, donde enfrentará a la rusa Anastasia Potapova, quien avanzó por el retiro de la ucraniana Lesia Tsurenko.

Qinwen Zheng, de China y octava sembrada, también quedó fuera en la primera ronda al ser vencida por la rusa Anna Kalinskaya por 6-2, 2-6 y 6-2.

Kalinskaya, quien ocupa el puesto 100 en el ranking, conocerá esta tarde a su rival, que saldrá del duelo entre la húngara Panna Udvardy y la china Xinyu Wang.

PARA HOY

SINGLES

ESTADIO AKRON

(4) Camila Osorio (Col) vs. Viktoriya Tomova (Bul)

14:00 horas

SEGUIDO POR

Katie Volynets (EU) vs. (3) Sara Sorribes (Esp)

(1) Emma Raducanu (GBR) vs. Daria Saville (Aus)

Magdalena Frech (Pol) vs. Renata Zarazúa (Méx)

CANCHA 1

Panna Udvardy (Hun) vs. Xinyu Wang (Chn)

14:00 horas

SEGUIDO POR

Rebeka Masarova (Esp) vs. Chloe Paquet (Fra)

Caroline Dolehide (EU) vs. Lin Zhu (Chn)

CANCHA 2

Hailey Baptiste (EU) vs. Viktoria Kuzmova (Svk)

14:00 horas

DOBLES

CANCHA 1

Sara Sorribes (Eso)/Sloane Stephens (EU)

(4) Catherine Harrison (EU)/Sabrina Santamaría (EU)

CANCHA 2

(3) Kaitlyn Christian (EU)/Lidziya Marozava (Blr)

Lucia Bronzetti (Ita)/Sara Errani (Ita)

SEGUIDO POR

Kateryna Bondarenko (Ucr)/Katarzyna Piter (Pol)

(2) Hailey Baptiste (EU)/Catherine McNally (EU)