Se alistan para el Nacional de Matemáticas

NUEVO LAREDO, TAM.– Este sábado en el Colegio Bilingüe Santa Lucía, dos estudiantes se preparan para acudir al Nacional de Matemáticas en Querétaro.

Leonela Sanmiguel, cuenta con 12 años de edad, cursa el primero grado de secundaria y asegura que las matemáticas siempre le han gustado.

“Cuando nos enteramos de este concurso, iniciamos una preparación más fuerte. Primero participé en la eliminatoria local y salí triunfadora, luego en el estatal nuevamente obtuve el triunfo y con ello el pase al nacional en la ciudad de Querétaro”, comentó Leonela.

Dice sentirse un poco nerviosa, porque es lo más grande que ha vivido hasta ahora, pero también muy contenta porque es un logro que ella misma ha obtenido, indicó.

El gusto por las matemáticas lo trae desde pequeña. Ella dice que es algo mental el conocer esa materia, es algo que se puede lograr.

‘Pero desde luego hay que intentarlo, es algo que tú decides si lo aprendes o no’ , enfatizó.

“Desde muy pequeña me interesé por las matemáticas, ahora el representar a mi ciudad y estado, es algo muy bonito para mí. Me gusta mucho mi ciudad y también mi estado, estoy feliz de representarlos. En casa mis padres me felicitaron y abrazaron cuando gané. Aún no tengo definido lo que estudiaré más adelante, pero será algo muy grande”, añadió.

Para concluir, dijo que esto es algo que inicia con el intento, esforzarse y luego lograrlo, gracias a sus maestros que le han apoyado, pero ese apoyo ha sido mayor de parte del maestro de matemáticas.

LISTO PARA ACUDIR AL NACIONAL

Lucio Infante, cuenta con 9 años de edad y cursa el 4º grado de primaria. Desde pequeño ha tenido gusto por las matemáticas y ahora se encuentra listo para acudir al nacional.

Desde el primer y segundo grado ya dominaba las multiplicaciones, luego el resto de operaciones. En lo personal, se le hizo fácil el torneo estatal, mientras que en la eliminatoria local fue muy difícil.

“La eliminatoria local fue difícil porque eran problemas muy largos y a los que se tenía que buscar y encontrar la solución. Ahora ya estoy muy emocionado de ir al nacional, pero sé que tengo más oportunidad de avanzar. Me he preparado muy bien. Para la local nos quedamos una hora más tarde durante una semana, para el estatal en casa y durante vacaciones nos preparamos, pero ahora para el nacional recibo clases por línea de una persona en Ciudad Victoria”, añadió.

El representar a Nuevo Laredo, significa mucho orgullo para él, estar en la final y representar a Nuevo Laredo y Tamaulipas es algo muy grande, espera traer buenos resultados. Sus padres están felices y seguramente le acompañarán en esta competencia en Querétaro.