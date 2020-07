Se aísla Corral tras reunión con Cabeza de Vaca

CHIHUAHUA.- El Gobernador Javier Corral anunció que se aislará mientras espera los resultados de la prueba para descartar Covid-19, debido a que se reunió en días pasados con su homólogo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien este día informó su contagio.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el Mandatario indicó que, conforme al protocolo de salud, se practicó una prueba de laboratorio diagnóstica, cuyos resultados dará a conocer una vez que los tenga.

Comentó que le hicieron la prueba rápida para la detección de antígenos, la cual salió negativa, pero se sometió también a la de laboratorio.

“A partir de este instante he tomado la decisión de resguardarme para no contagiar, no ser fuente de transmisión del contagio a otras personas si es que yo lo tengo”, dijo el Gobernador Corral.

El chihuahuense acudió con una comitiva de colaboradores el viernes 26 de junio a Tampico, Tamaulipas, donde Cabeza de Vaca fue el anfitrión.

Señaló que toda la comitiva que le acompañó en el viaje se tomó pruebas para detectar si alguno resultó contagiado por Covid-19, por lo que durante el lapso de espera de los resultados, la totalidad de los funcionarios permanecerán en aislamiento.

Además de Corral, fueron sometidos a la prueba molecular PCR, la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega; el Secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta; el Secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda Herrera y el titular de la Secretaría Particular, Roberto Fuentes.

El mismo procedimiento se aplicó para su secretario privado, su jefe de escoltas y un camarógrafo de la Coordinación de Comunicación Social que cubrió la gira.

El titular del Ejecutivo estatal confirmó que Grajeda Herrera dio positivo a la prueba PCR para Covid-19, pero dijo que se desconoce si adquirió el contagio durante el viaje a Tamaulipas.

El Gobernador destacó que durante los trabajos de la reunión de la Alianza Federalista en Tampico, mantuvo invariablemente colocado su cubrebocas y cuidó la distancia adecuada respecto al resto de los participantes.

Esta es la segunda ocasión que Corral se aísla.

El sábado 9 de mayo, Corral se sometió a una primera prueba PCR que resultó negativa, tras el encuentro en Ciudad Juárez con el Alcalde Armando Cabada, quien informó previamente que había sido confirmado a Covid-19.

En esa ocasión, también su esposa y presidenta del DIF Estatal, Cinthia Aideé Chavira, se realizó la prueba diagnóstica, con resultado negativo.