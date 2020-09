‘Schitt’s Creek’ se lleva el Emmy 2020 como la mejor serie de comedia

También estaban nominadas pero finalmente se fueron de vacío 'Larry David', 'Dead To Me', 'The Good Place', 'Insecure', 'El método Kominsky', 'La maravillosa Sra. Maisel', 'Schitt's Creek' y 'Lo que hacemos en las sombras'