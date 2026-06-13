Scheffler busca hacer historia y Shinnecock evitar la reciente

ARCHIVO - El trofeo del Abierto de Estados Unidos de golf aparece frente a la casa club del Shinnecock Hills Golf Club, el 15 de septiembre de 2025, en Southampton, N.Y. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

ARCHIVO - El trofeo del Abierto de Estados Unidos de golf aparece frente a la casa club del Shinnecock Hills Golf Club, el 15 de septiembre de 2025, en Southampton, N.Y. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

Hay muchísima historia en juego cuando el Abierto de Estados Unidos regresa al campo de Shinnecock Hills, el único club de golf que ha albergado este major en tres siglos.

Scottie Scheffler intentará ocupar su lugar en la historia cuando el jugador número 1 vaya por el último tramo del Grand Slam de carrera. Si gana, sería el séptimo jugador en conquistar los cuatro majors y se uniría a Tiger Woods como los únicos jugadores desde 1960 —la era moderna del slam— en lograrlo en su primer intento.

Eso normalmente sería el único foco del 126to Abierto de Estados Unidos, que se disputará del 18 al 21 de junio, de no ser por la historia reciente en Shinnecock Hills.

No ha sido un camino tranquilo frente a la Gran Bahía Peconic, en Long Island.

“Es difícil cuando organizas un torneo al año —y lo haces en un campo de golf diferente cada año— acertar exactamente”, comentó Scheffler. “Y estás tratando de hacerlo difícil. Creo que en el Abierto de Estados Unidos llevan los límites al extremo. Si van a seguir llevando los límites al extremo, al final la van a estropear y luego lo ajustarán hacia atrás”.

El Abierto de Estados Unidos de 2004 ya era brutalmente difícil cuando la USGA no tuvo en cuenta la fuerza del viento cálido. El hoyo 7, par 3, con su green tipo Redan, se volvió tan imposible de sostener que los oficiales tuvieron que empaparlo con agua entre grupos el último día. Nadie terminó bajo par, y el promedio de puntuación fue de 78,73.

Entre los comentarios más mordaces estuvo este de Jerry Kelly: “Creo que están arruinando el juego. Están arruinando el torneo. Esto no es golf”.

Cuando el Abierto de Estados Unidos regresó a esta joya de Nueva York en 2018, los greens estaban tan vidriosos por el sol y el viento que los últimos 45 jugadores del orden de salida del sábado no lograron bajar de par. Phil Mickelson protagonizó una protesta extraña al golpear una pelota en movimiento en el green del 13. Brooks Koepka salvó la semana al convertirse en el primer campeón repetido en 29 años.

Así que un regreso al legendario campo despierta un pensamiento: ¿qué saldrá mal esta vez?

“Con suerte, encuentran el equilibrio correcto entre todos los desafíos distintos, y no es algo forzado”, manifestó Adam Scott. “Estos grandes campos se han metido en problemas cuando se los ha manipulado”.

Fairways más anchos previstos para este año

A John Bodenhamer, director de competiciones de la USGA, le pidieron que revisara a fondo después de 2018 para ver qué salió mal y por qué. La respuesta corta fue que los greens no estaban adecuadamente hidratados.

La respuesta real se verá a lo largo de cuatro días en Shinnecock Hills, la sexta vez que alberga el Abierto de Estados Unidos, nunca bajo tanto escrutinio. El primer informe de reconocimiento de Scheffler y Rory McIlroy fue que los fairways eran más anchos de lo que están acostumbrados a ver en un Abierto de Estados Unidos. No era un espejismo.

Bodenhamer explicó que la USGA quería presentar el campo tal como lo diseñó William Flynn en 1931, cuando fue convocado para remodelar un recorrido que abrió por primera vez en 1891, el club de golf más antiguo de Estados Unidos que sigue en el mismo lugar.

Eso significa un ancho promedio de 48 yardas, en comparación con 42 yardas en 2018 y 32 yardas el año pasado en Oakmont. Prevén velocidades de green más lentas para tener en cuenta que tantas superficies de putt están asentadas en una colina y expuestas al viento.

“La manera en que estamos pensando este año es dejar que Shinnecock sea Shinnecock”, señaló Bodenhamer.

Eso debería bastar. En los cinco Abiertos de Estados Unidos en Shinnecock Hills, tres jugadores han terminado el torneo bajo par: Raymond Floyd en 1986, Retief Goosen y el subcampeón Mickelson en 2004.

McIlroy dijo que las velocidades de green estaban apenas por encima de 11 en el Stimpmeter —ligeramente por debajo de la velocidad objetivo que la USGA tiene en mente— y el campeón del Masters no cree que necesiten ser mucho más rápidas.

“Si pueden mantenerlos a esa velocidad de green, pueden dejarlos firmes y pueden usar las ubicaciones de bandera que quieren usar sin tener algunas de las dificultades que han tenido en los últimos dos Abiertos de Estados Unidos”, afirmó McIlroy. “Si se prepara de la manera correcta, creo que es una de las mejores pruebas de campeonato del país. Es un campo de golf increíble”.

Scheffler va por el Grand Slam de carrera

McIlroy se convirtió en el jugador más reciente con el Grand Slam de carrera al ganar el Masters en 2025. En ese momento, Scheffler tenía dos chaquetas verdes pero solo un tramo del slam de carrera. Y luego arrolló a la competencia en el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico.

“Arreglado eso”, dijo Scheffler entre risas al inicio del año.

Ahora está a las puertas del club más selecto del golf. McIlroy tuvo que esperar 11 años para conseguir el último tramo. Jack Nicklaus (Abierto Británico de 1966) y Gary Player (Abierto de Estados Unidos de 1965) esperaron tres años cada uno por sus piezas finales. Scheffler es el favorito en las apuestas, aunque no ha ganado en cinco meses.

Fue subcampeón en 2022 en The Country Club, su mejor oportunidad. Estuvo en la pelea en Los Ángeles en 2023 y en el borde de la contienda en Torrey Pines.

“Me gusta el desafío de jugar un campo realmente difícil contra un grupo realmente bueno”, expresó.

Adam Scott disputa su 100mo major consecutivo

Scott está entre tres jugadores —potencialmente cuatro dependiendo de los alternantes— que juegan por tercera vez en Shinnecock Hills, aunque todavía no ha pasado el corte allí.

Aun así, tiene motivos para celebrar. Scott está jugando su 100mo major consecutivo, una racha que se remonta al Abierto Británico de 2001, la segunda más larga detrás de Nicklaus y su incomparable seguidilla de 146 seguidos.

“Es una locura”, dijo Jordan Spieth, el siguiente en la lista con 52 seguidos. “No es solo jugar a un alto nivel, es cuidarte de la manera correcta. Casi todas las personas que se te ocurren que podrían haber llegado a 100 se quedaron cortas por una lesión”.

La prueba más dura

Los jugadores debían empezar a llegar hacia el fin de semana para preparar un major con reputación de ser la prueba más dura del golf. Para Shinnecock, la prueba comienza con el viento en un campo que se parece más a un links escocés que cualquier otro en Estados Unidos.

Flynn creó una serie de triángulos —hoyos que discurren con esa forma— para que los jugadores se vean obligados a lidiar con distintas direcciones del viento sin importar hacia dónde sople.

Y para los jugadores, la prueba puede ser lo que ocurre entre las orejas. Nicklaus dijo una vez que podía descartar a la mayoría de los jugadores con posibilidades cuando los oía quejarse. Y ha habido muchas quejas las dos últimas veces en Shinnecock Hills.

“Tu medidor de aceptación, tienes que subirlo por arriba”, comentó Xander Schauffele. “Si es 100, tienes que llevarlo a 150 porque 100 no es suficiente. Puede ser el segundo o tercer hoyo del día y quizá ya hayas tenido cuatro golpes de mala suerte. Es realmente castigador. Es donde más cansado termino de los cuatro majors”.