Sasha Sokol reaparece; dice que analiza opciones legales

CIUDAD DE MÉXICO.- A tres semanas de que Sasha Sokol denunciara a Luis de Llano de acoso en sus redes sociales, reapareció y compartió que analiza sus opciones legales antes de acudir a las autoridades.

«Estoy analizando todas mis opciones y posibilidades», comentó para un programa, tras ser cuestionada sobre si tomará la ayuda que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le ofreció.

La actriz de la serie Tres Generaciones también aseguró que está diciendo la verdad.

«Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad», dijo.

La ex Timbiriche recibió apoyo de Rebeca Jones e incluso de Benny Ibarra, sobrino de Luis de Llano.

«Estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo, y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro», agregó.

Sasha Sokol habló después de 33 años y en el marco del Día Internacional de la Mujer sobre el abuso que vivió por parte del productor Luis de Llano Macedo, cuando ella era menor de edad.

«Hoy es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras», escribió en Instagram.

A través de dos posteos, Sokol desmintió al productor y contó su verdad sobre lo sucedido, cuando era una niña, asegurando que mientras las mujeres no se atrevan a hablar seguirá habiendo abusos.