Santa Fe Klan ‘devastado’ por Maya Nazor preocupa a sus fans



CIUDAD DE MÉXICO.- El rapero Santa Fe Klan y su expareja, la youtuber Maya Nazor, están separados desde hace tiempo, y aunque en un inicio lo mantuvieron en privado, los fans se dieron cuenta de la situación, y fue Maya la primera que habló sobre el distanciamiento, ahora, es Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, quien dio algunos detalles sobre cómo se siente y cómo quedó la relación con la madre de su hijo; el joven de 23 años también preocupó a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram por una foto que está dando mucho de qué hablar.

Santa Fe estuvo unos días en los Ángeles donde además de grabar canciones con colegas, dio algunas entrevistas, donde lo cuestionaron sobre el truene con Maya Nazor, y aunque el intérprete de ‘Mar y tierra’ se había mantenido en silencio, en la charla que sostuvo con Pepe Garza, dejó ver su sentir con la separación de Maya.

‘Creo que venimos solos y solos nos vamos’, dijo el joven artista al empezar a abordar el tema; Santa Fe se sinceró al decir que el alcohol y la marihuana lo ayudan a pasar la vida, le dan felicidad y lo auxilian para controlar sus pensamientos.

Cuando lo cuestionaron sobre si su separación es para siempre, el rapero se quedó pensando unos segundos y respondió:

‘Nunca hablo, porque no sé qué va a pasar; no siento la necesidad de decirle a la gente ‘es que está pasando esto’, si se dan cuenta ni modo’, dijo, y opinó que la soledad es la única que seguro acompañará siempre al ser humano.

‘Creo que venimos solos y solos nos vamos’, expresó antes de cantar con notable sentimiento el tema de ‘Separaos’, dedicado a su expareja, pues aseguró que, en vez de dar declaraciones sobre su vida, prefiere expresar su sentir con música.

Foto de Santa Fe Klan alerta a los fans

Días antes de que Santa Fe Klan publicara una fotografía que alertó las alarmas de sus seguidores, en la entrevista con Pepe Garza, fue claro al decir que no terminó mal con Maya, que cuando se ven por su hijo Luka, hasta ‘cotorrean’, enfatizó que no es su enemiga y que nunca la consideraría como tal.

‘No es mi enemiga ni lo va a ser nunca porque es una persona que siempre va a estar en mi vida Maya, y Luka, siempre, pase lo que pase, de lo demás no doy tantas explicaciones’.

Ángel Quezada también reflexionó sobre su comportamiento, y aunque no dijo que por ello se hubiera dado la separación con Maya, dejó entrever que la separación le ha servido para mejorar y aprender de sus errores.

‘La veo, cotorreamos y nos reímos, quedamos bien chido, no sabemos qué va a pasar, el Luka está bien chiquito, no sabemos qué onda, mañana son los reyes, le mandé unos regalos; yo soy el que digo: no tengo de otra, si dejo de hacer música o si me agüito, pues no; hay que seguir echándole ganas para ver qué va pasando, a lo mejor eso es lo que hacía falta, que yo también sea más responsable, y haga mi música bien y tenga mi tiempo para mi música y aparte el tiempo para mi hijo, también tiempo para mi familia y mi barrio, como que estoy aprendiendo eso, de los errores se aprende’.

Sin embargo, la foto que publicó, que es de su canción ‘Separados’, en la que se observa llorando y tomando, desató los comentarios divididos de sus fans, pues mientras algunos lo consolaban por su truene amoroso, otros lo alentaban a ‘alejarse del vicio’, otros más a buscar a Maya, regresar con ella y luchar por su familia.

‘Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte’, escribió Santa Fe para acompañar la foto, esa frase se incluye en la canción ‘Separados’, inspirado precisamente en su truene con Maya Nazor.

‘Pues, búsquela y luche por su familia’. ‘Ponte al tiro compa el vicio te hará perder a tu familia enfócate en tu carrera has las cosas bien y recupera a tu familia eso es lo más importante hay que madurar ponte chingón’. ‘Pero no emos visto que luches por tu familia desde antes y cuando nació Luka siempre tomabas y fiesta y puro trabajo para ti y no vimos que te fueras a disfrutar con tu familia me refiero a Maya y luka solo los 3 juntos siempre los vimos rodeada de gente pisteando y no está mal que disfrutes y tomes pero el tiempo de ver crecer a tu hijo lo estás perdiendo y ese ya no vuelve, la mejor etapa es ver como van creciendo cada día’.

Algunos cibernautas lo animaban diciéndole que le hiciera como Nodal, que siguió adelante a pesar de su polémica ruptura con Belinda, con quien estaba comprometido.

‘Túmbate el rollo carnal, así como Nodal, lo que sigue y a hacer música’.