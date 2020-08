Sancionan a Cepellini por poner casa para fiesta

Pablo Cepellini no ha jugado un solo minuto en el torneo, ya que no es del agrado de Robert Dante Siboldi. [Foto: Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- El volante Pablo Cepellini, de Cruz Azul, habría sido sancionado por el cuerpo técnico y la directiva celeste tras revelarse que fue quien puso la casa para la fiesta del jugador de Pumas, Alan Mozo, realizada hace 10 días.

De acuerdo a ESPN, el mediocampista recibió una multa por la directiva cementera encabezada por el director deportivo Jaime Ordiales.

No se reveló el monto de la multa, pero Cepellini no ha jugado un solo minuto en este Guardianes 2020, luego que se supo que el jugador no estaba considerado por Robert Dante Siboldi.

Además, en plena pretemporada, Cepellini fue uno de los elementos que dio positivo de Covid-19 y Mozo fue uno de los que se piensa que estuvo contagiado en Pumas hace una semana.

Hace unos días se aplicaron exámenes Covid-19 al plantel cementero, por lo que pronto se tendrán nuevos resultados.