Sancho anota y Aston Villa avanza a octavos en Liga Europa

Jadon Sancho del Aston Villa celebra tras abrir el marcador en el encuentro de la Liga Europa ante el Fenerbahçe el jueves 22 de enero del 2026. (AP Foto/Francisco Seco)

Jadon Sancho facturó su primer gol con la camiseta de Aston Villa, para catapultar el jueves al club inglés a una victoria de 1-0 ante Fenerbahçe, lo que selló el pasaje a los octavos de final de la Liga Europa con un partido de anticipación.

El Olympique de Lyon aseguró también su boleto a los octavos de final al salir triunfante 1-0 ante Young Boys en Berna, y el Friburgo alemán se sumó a ellos al derrotar a Maccabi Tel Aviv por el mismo marcador.

Lyon y Aston Villa comparten el liderato de la fase de liga, ambos con 18 puntos tras acumular seis victorias y una derrota. Friburgo está un punto detrás en el tercer lugar.

Al igual que en la Liga de Campeones, los ocho primeros clasificados avanzan automáticamente después de ocho jornadas a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al 24to puesto disputarán partidos de ida y vuelta en un repechaje para avanzar.

Sancho, quien llegó al Aston Villa en un préstamo por una temporada desde el Manchester United en septiembre, aprovechó un centro desviado de Matty Cash para darle la victoria al conjunto de Birmingham.

Unai Emery, el técnico del Aston Villa, logró sobrellevar varias bajas por lesión, entre ellas las del capitán John McGinn y el mediocampista defensivo Boubacar Kamara.

Emery ha ganado el trofeo de la Liga Europa cuatro veces con los clubes españoles Sevilla y Villarreal.

Equipos destacados

Ainsley Maitland-Niles anotó por Lyon en el tiempo de descuento de la primera mitad para que el equipo francés superara a Young Boys.

Un gol postrero de Igor Matanovic le dio al triunfo a Friburgo ante su oponente de Israel.

Joachim Soltvedt convirtió un penal en el décimo minuto de descuento para que el equipo noruego Brann rescatara un empate 3-3 contra Midtjylland, que dejó al club danés en el cuarto lugar con 16 puntos.

Morgan Gibbs-White desperdició una oportunidad de adelantar a Nottingham Forest cuando el portero de Braga, Lukáš Horníček, detuvo su penalti al inicio de la segunda mitad. Menos de un minuto después, los anfitriones portugueses tomaron una ventaja de 1-0 con un autogol de Ryan Yates.

El club de la Premier no pudo igualar y vio al suplente Elliot Anderson ser expulsado en el tiempo de descuento.

Braga está en quinto lugar, igualado en puntos con Midtjylland.

En el Stadio Olimpico, Niccolò Pisilli anotó dos veces para que la Roma venciera 2-0 a Stuttgart y se moviera al sexto lugar con 15 puntos.

Ferencvaros cayó al séptimo lugar después de verse limitado a un 1-1 por el Panathinaikos.

El Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini perdió 2-0 en su visita al PAOK griego. Andrija Živković y Giorgos Giakoumakis hicieron los goles en el segundo tiempo y el Bético tiene 14 puntos en el octavo lugar, los mismos que Porto en el noveno.

Porto y Viktoria de Pilsen empataron 1-1. Samu desperdició un penal para los portugueses luego que el capitán del cuadro checo, Matěj Vydra, tocó el balón con la mano en un esfuerzo por evitar que los visitantes anotaran y recibió la tarjeta roja directa. El atacante turco Deniz Gül salió de la banca y anotó el tanto del empate en el último minuto para Porto.

Celtic empata

Celtic, que acabó con 10 hombres, marcó el regreso del entrenador Martin O’Neill a Europa con un empate 2-2 en el feudo del Bologna de la Serie A de Italia.

Reo Hatate adelantó a Celtic temprano antes de recibir dos tarjetas amarillas en sucesión rápida y de ser expulsado a los 34 minutos. El conjunto escocés amplió la ventaja a través de Auston Trusty al final de la primera mitad.

Bologna remontó en la segunda para rescatar un punto mediante los goles de Thijs Dallinga y Jonathan Rowe.

Celtic estaba en el 24to puesto. Su rival de Glasgow, Rangers, finalmente logró una victoria en la campaña, 1-0 sobre Ludogorets, pero sus cuatro puntos no son suficientes para avanzar a la fase eliminatoria.

Sturm ayuda

El Sturm Graz de Austria usó un uniforme especial en su partido contra Feyenoord sin el nombre de su patrocinador de cerveza. Debido a una prohibición de publicidad de alcohol en Holanda, los jugadores del Sturm vistieron camisetas negras con un mensaje en letras blancas que decía: “Detener la violencia contra las mujeres”, parte de la iniciativa del club “Sturm Ayuda”.

Sturm dijo que la UEFA “respondió de manera muy útil y abierta” a su solicitud de cambio. Una edición limitada de las camisetas ha estado a la venta mientras que las usadas en Róterdam estaban destinadas a ser subastadas después del partido que Feyenoord ganó 3-0.