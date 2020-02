Salma luce como un ángel en la alfombra roja del Oscar

LOS ÁNGELES, EU.- La actriz mexicana Salma Hayek lució un vestido blanco que coronó con una guirnalda en color plata, durante la alfombra roja de la edición 92 de la ceremonia del Oscar, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

Usuarios de las redes sociales destacaron que el vestido blanco que utilizó la veracruzana la hizo lucir como una hermosa diosa griega.

Carmen Sarahí, otra estrella mexicana y orgullosamente neolaredense, utilizó un vestido color azul rey con propiedades metálicas para desplazarse por la alfombra roja que tuvo lugar en la entrada del Teatro Dolby.

Otras personalidades que desfilaron por la alfombra roja fueron la mexicana Carmen Sarahí, Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, el director surcoreano Bong Joon Ho y el cineasta Spike Lee.

Late for the #Oscars but almost there! ✨ ¡Tarde para los Oscars pero casi allí! pic.twitter.com/Nnq2xxJL6G

— Salma Hayek (@salmahayek) February 10, 2020