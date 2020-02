Eminem sorprende a todos con participación en los Oscar 2020

LOS ÁNGELES, EU.- Eminem tuvo una participación sorpresa en la entrega 92 de los Premios de la Academia, interpretando “Lose Yourself”, tema con el que ganó un Oscar en 2003 para el filme 88 Mile.

La presentación del rapero sirvió para concluir con un breve homenaje que la organización realizó a las escenas y canciones más representativas en la historia del cine.

Durante el recuento sonaron temas como “My Heart Will Go On”, “Bohemian Rhapsody” y “Eye of the Tiger”.

Minutos antes Laura Dern había recibido uno de los premios más esperados de la noche a Mejor Actriz de Reparto por su actuación como abogada en Historia de un Matrimonio.

Se entregaron los premios a Mejor Guión Adaptado para Jojo Rabbit, Mejor Corto Live Action para The Neighbor’s Window.

El Diseño de Producción fue para Había una Vez en…Hollywood, mientras que el documental quedó en manos de American Factory y el Mejor Corto Documental se quedó con Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl).

El reconocimiento a la Mejor Edición fue para Contra lo Imposible y la Mezcla de Sonido para 1917.