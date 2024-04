Sale de la pista auto de carreras y mata a 7 en Sri Lanka; hay 20 heridos

COLOMBO, Sri Lanka.- Siete personas murieron y otras 20 resultaron heridas luego de que un auto de carreras se saliera de la pista y embistiera al público durante una competencia en Sri Lanka, de acuerdo a oficiales del evento.

Miles de espectadores presenciaron el percance durante una carrera en la ciudad de Diyatalawa, a unos 180 kilómetros al este de la capital, Colombo.

El portavoz de la Policía, Nihal Thalduwa, relató que uno de los coches se salió de la pista y chocó contra los espectadores y funcionarios del evento. Siete personas, entre ellas cuatro funcionarios, murieron y otras 20 son tratadas en el hospital, dijo Thalduwa. Reveló que tres de los heridos se encuentran en estado crítico.

7 persons died, 20 injured & hospitalised after a motor car skidded off the track and hit the crowds at Diyathalawa Motor Cross rally #lka #SriLanka pic.twitter.com/HBkSvZ1p9W

