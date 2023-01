Sáizar deja dirección de Feria Internacional del Libro de Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO.- La editora Consuelo Sáizar anunció que deja su cargo de directora general de la Feria Internacional del Libro de Monterrey, después de once meses. “Me despido de un desafío magnífico, inmensamente agradecida por esta oportunidad laboral y profundamente satisfecha por haber podido superar con amplitud los objetivos que nos fijamos. Sin duda alguna, un tiempo breve, de grandes logros, alegrías y felicidad”, informó Sáizar a través de su cuenta de Twitter.

La exdirectora de Conaculta detalló que desde 2013 había decidido tomar un sabático, no había podido hacerlo por otros compromisos y oportunidades laborales.

“(…) pero la consciencia de que el tiempo y los 61 años que ahora cargo a cuestas impone su finitud, después de una larga reflexión al comienzo del año he decidido nuevamente tomar un año dedicado por completo, y únicamente, a leer, a pensar, a conversar y a escribir. A escribir”, declaró.

La editora agradeció a las autoridades del Tecnológico de Monterrey y a la comunidad de escritores, editores, libreros, agentes literarios y medios de comunicación que “llenas con su espíritu literario y con sus esfuerzos las ferias del libro”.