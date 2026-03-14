El Dólar
Compra:
$16.60
Venta:
$17.70
EN VIVO

Sabalenka vence a Noskova y se coloca en la final de Indian Wells

Por 3ra vez en 4 años

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja luego de vencer a la checa Linda Noskova en la semifinal de Indian Wells, California, el viernes 13 de marzo de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
AP

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Aryna Sabalenka, dos veces subcampeona en Indian Wells, tendrá otra oportunidad de ganar el torneo tras vencer el viernes a Linda Noskova por 6-3, 6-4 en las semifinales.

Sabalenka, la número uno del ranking, despachó a Noskova en 1 hora y 28 minutos en la Cancha Central 1.

La bielorrusa metió 38 de 58 primeros servicios ante Noskova, la 14ta preclasificada, y sumó 11 aces para alcanzar la final por tercera vez en cuatro años. En el partido por el título, enfrentará el domingo a Elena Rybakina o a Elina Svitolina.

Sabalenka perdió ante Rybakina en la final del Abierto de Australia, su único tropiezo en 2026. Con la victoria del viernes, Sabalenka mejoró su foja a 12-1 tras alcanzar las semifinales por sexto torneo consecutivo del circuito de la WTA.

Su última derrota antes de esa ronda fue ante Rybakina en los cuartos de final de Cincinnati en agosto pasado.

Noskova mantuvo el duelo relativamente parejo al salvar 7 de 10 puntos de quiebre. La checa quedó con marca de 0-2 ante Sabalenka.

Autorizan apoyo extraordinario para la comercialización de maíz amarillo
Estudiante de la UAT debuta con el Correbasket Femenil y hace historia

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.